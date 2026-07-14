LEGO chystá další retro herní legendu! Unikla první fotografie Donkey Kong Arcade

Pokud patříte mezi fanoušky retro videoher i LEGO stavebnic, máme pro vás skvělou zprávu. Internetem totiž koluje první fotografie připravovaného setu LEGO Donkey Kong Arcade, který naváže na úspěšné modely inspirované legendárními videohrami. A podle všeho se máme opět na co těšit. LEGO totiž tentokrát vzdá hold jedné z nejikoničtějších arkádových her všech dob.
Podle uniklých informací ponese novinka číslo 72051, nabídne 1 367 dílků a na pulty obchodů by měla zamířit už letos v srpnu. Cena má být stanovena na 200 dolarů. Jak už ale bývá u podobných úniků zvykem, je potřeba připomenout, že LEGO zatím set oficiálně nepředstavilo, a všechny informace je proto vhodné brát s rezervou.
Další kousek pro milovníky herní nostalgie
Na uniklé fotografii je vidět propracovaný model arkádového automatu Donkey Kong, který věrně připomíná originál z počátku 80. let. Nechybí typické barevné provedení, joystick, tlačítko ani herní plocha s ikonickými plošinami, sudy, žebříky a pixelovými postavami Donkey Konga, Pauline i tehdejšího Jumpmana, ze kterého se později stal slavný Mario.
LEGO se v posledních letech retro videohrám věnuje stále častěji. Fanoušci se dočkali například modelu konzole Nintendo Entertainment System nebo arkádového automatu Pac-Man a Donkey Kong Arcade do této série skvěle zapadá. Přesto přináší něco trochu jiného, protože připomíná vůbec jednu z her, které odstartovaly zlatou éru arkád.
Pokud se únik potvrdí, půjde o další atraktivní výstavní model určený především dospělým fanouškům LEGO i videoher. Díky kompaktním rozměrům, propracovaným detailům a výraznému retro designu by mohl být ozdobou nejedné sbírky. Teď už zbývá jen čekat, kdy LEGO novinku představí oficiálně a odhalí všechny její detaily.