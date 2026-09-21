iPhone 18 Pro Max má tak velkou baterii, že Apple musel vymyslet speciální režim pro jeho přepravu

iPhone 18 Pro Max letos dostal větší baterii, což má samozřejmě velmi pozitivní vliv na jeho výdrž. Apple ale při jejím návrhu narazil na jeden poměrně nečekaný problém. Kapacita baterie totiž překročila hranici 20 Wh, kvůli čemuž se na telefon vztahují dodatečné požadavky při přepravě. Kalifornský gigant musel proto přijít se zajímavým řešením, které kombinuje hardware se softwarem a majitelé telefonu se s ním mohou setkat například při odesílání iPhone do servisu.
Apple totiž iPhone 18 Pro Max z výroby dodává se softwarově omezenou využitelnou kapacitou baterie tak, aby se nacházela pod hranicí 20 Wh. Toto omezení platí od výroby až do chvíle, kdy se telefon dostane k zákazníkovi a ten jej aktivuje. Po první aktivaci se omezení automaticky odstraní a zpřístupní se plná kapacita baterie. Pokud tedy máte doma stále nerozbalený a neaktivovaný iPhone 18 Pro Max, jeho baterie je z pohledu přepravy bezpečná.
Fotogalerie
iPhone se před odesláním sám vybije
Zajímavější situace nicméně nastane ve chvíli, kdy už aktivovaný iPhone 18 Pro Max potřebujete někam poslat – například do servisu, při výkupu nebo z jiného důvodu. Právě pro tyto případy Apple do iOS přidal novou funkci Prepare to Ship, tedy přípravu k odeslání. Najdete ji v Nastavení – Obecné – Přenést nebo resetovat iPhone – Prepare to Ship.
Po její aktivaci se iPhone v případě potřeby sám vybije pod hranici 20 Wh a následně nastaví limit nabíjení, aby tuto hodnotu během přepravy znovu nepřekročil. Apple v souvislosti s tím upozorňuje, že během vybíjení může být telefon teplejší než obvykle. Jakmile je celý proces dokončen, v nastavení se zobrazí informace „Ready to Ship“ a telefon je připraven k odeslání. Celý proces lze následně také zrušit a vrátit telefon do normálního režimu. Je tu však jeden poměrně zajímavý háček. V závislosti na důvodu, který při aktivaci Prepare to Ship zvolíte, může Apple před zrušením režimu vyžadovat čekací dobu až 14 dní.
Apple zároveň zdůrazňuje, že iPhone 18 Pro Max je bezpečný pro běžnou přepravu i cestování letadlem. Nový systém tak vznikl jen a pouze kvůli požadavkům vztahujícím se na přepravu baterií s touto kapacitou. A jelikož žádný jiný současný iPhone nemá jednočlánkovou baterii přesahující 20 Wh, Prepare to Ship se týká pouze iPhone 18 Pro Max. I přesto se mi ale chce říci, že se jedná o opravdu zajímavou kuriozitu. Zatímco pro majitele znamená větší akumulátor především delší výdrž, Apple kvůli několika watthodinám navíc musel vytvořit úplně nový softwarový mechanismus, který telefon před cestou jednoduše „přiškrtí“.