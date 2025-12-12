Applu unikly detaily o chystaném domácím displeji pro ovládání Smart Home! A je na co se těšit

Není žádným tajemstvím, že Apple už zhruba dva roky vyvíjí jakýsi hybrid HomePodu, iPadu a dost možná i Apple TV, který by měl uživatelům umožnit snadné ovládání chytré domácnosti. Pasovat by se totiž měl do role nového domácího centra, které by kromě chytré domácnosti obstaralo i zobrazení kalendáře či připomínek a tak podobně. A ačkoliv se toho o tomto produktu doposud příliš mnoho nevědělo, díky úniku interní verze iOS 26, která se dostala záhy do rukou redaktorů z Macworldu se novinka solidně poodhalila.
V kódu systému se totiž objevují odkazy na funkce, které se v dřívějších únicích už objevily, ale nikdy nebyly potvrzené. Teď jsou však díky oficiálnímu OS Applu de facto potvrzeny. Víme tak například to, že součástí nového domácího hubu má být kamera s rozlišením 1080p, která by měla zvládat videohovory i základní monitoring domácnosti. Ještě zajímavější je ale Face ID, které nebude sloužit jen k odemykání, ale také k tomu, aby zařízení poznalo, kdo se právě nachází v místnosti.
Právě na Face ID přitom stojí další klíčová funkce tohoto zařízení, kterou má být automatické přepínání profilů. To by mělo fungovat jednoduše tak, že jakmile se k displeji přiblíží někdo z rodiny, kdo v něm bude mít naskenované svůj obličej, displej automaticky přepne rozhraní a preference přesně podle toho, kdo na něj zrovna mluví. Apple navíc údajně interně testuje přesnost pomocí speciální aplikace, což naznačuje, že právě personalizace má být jedním z hlavních taháků. V kódu nepřekvapivě nechybí ani potvrzení podpory Apple Intelligence a nové generace Siri, která dorazí příští rok.
Designově se má jednat o zařízení, které bude stát někde mezi iPadem a HomePodem. K dispozici bude 7“ čtvercový displej s volitelným reproduktorovým podstavcem s tím, že displej samotný by pak měl být umístitelný třeba i na zeď. Co se pak týče představení a následného vydání, kód naznačuje, že Apple cílí na stejný moment jako vydání nové verze Siri v iOS 26.4. Zdá se tedy, že bychom se mohli dočkat někdy na jaře, odhadem pak březnu či dubnu.
Macworld ale narazil ještě na jednu záhadu. V interním systému je totiž zmíněno i zařízení s označením J229, které Apple nikdy dřív nepoužil. Má být vybaveno více senzory schopnými detekovat zvuk alarmů a pořizovat snímky. Nejde však o samostatný produkt, ale spíš doplněk. Vše tak nasvědčuje tomu, že Apple pracuje i na vlastní domácí bezpečnostní kameře, která bude s novým hubem úzce propojená. Její představení by pak mohlo proběhnout též na jaře. Snad se tedy všechny předpovědi naplní a Apple vkročí v příštím roce do světa chytré domácnosti skutečně zásadním způsobem.