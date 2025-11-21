Fanoušci Smart Home, jásejte! Matter 1.5 konečně přidává podporu bezpečnostních kamer

Pokud jste stejně jako já milovníky řešení pro chytrou domácnost, pak vás následující řádky pravděpodobně potěší. Univerzální Smart Home standard Matter se totiž dočkal verze 1.5, která přináší zásadní novinky, jenž mohou výhledově díky širokému přijetí tohoto standardu posunout právě chytré domácnosti na novou úroveň. Verze 1.5 totiž konečně přináší podporu bezpečnostních kamer, což otevírá dveře k mnohem širší nabídce produktů v HomeKitu i dalších platformách.
Ještě před pár lety platilo, že kdo chtěl kameru do Apple Home, musel se spokojit s relativně úzkým výběrem, Matter ve verzi 1.5 ale tuhle bariéru úplně bourá. Jakmile totiž kamera zvládne Matter, automaticky si rozumí s Apple Home, Google Home, Alexou i SmartThings a to bez další certifikace a bez obcházení pravidel.
Co je ale zajímavé, je způsob, jakým Matter 1.5 kamery řeší. Nejde totiž jen o základní stream obrazu. Specifikace rovnou počítá s živým videem přes WebRTC, oboustranným audiem, podporou více streamů, pan-tilt-zoom ovládáním, detekčními zónami, zónami soukromí i volbou úložiště, ať už lokálního, nebo cloudu. Jinými slovy, podpora je opravdu velkorysá a pokud se jí rozhodnou výrobci využít naplno, budoucí nabídka kamer by mohla být opravdu parádní.
Tím ale novinky nekončí. Matter 1.5 otevírá i takzvanou kategorii „closures“, což je elegantnější označení pro věci typu žaluzie, rolety, markýzy, brány nebo garážová vrata. Zahrádkáře pak potěší nová podpora půdních senzorů. Matter 1.5 dále přináší podporu pokročilého energetického řízení, kdy zařízení dokáže nejen sledovat svou reálnou spotřebu a cenu energie v čase, ale i reagovat na tarify, ceny elektřiny nebo dokonce data z domácí fotovoltaiky. Spotřebiče tak mohou automaticky spouštět energeticky náročné procesy ve chvílí, kdy je elektřina nejlevnější nebo nejšetrnější.
Vzhledem k rozšíření nové verze tohoto standardu (respektive přijetí jeho nejaktuálnější verze výrobci) je sice třeba počítat s tím, že chvíli potrvá, než se novinky promítnou do skutečných produktů na trhu. Jakmile se však tak stane, půjde o zásadní krok tohoto standardu vpřed, což je pro jeho budoucnost rozhodně pozitivní. Pokud tedy máte doma chytrou domácnost nebo o ní minimálně přemýšlíte, je dost dobře možné, že na rok 2025 budete jednou vzpomínat jako na období, kdy se z vašich Smart Home vizí stala díky Matter 1.5 realita.