Smart Home produkty IKEA začínají být nespolehlivé! Na vině jsou limity standardu Matter

Když se řekne dostupná chytrá domácnost, spoustě lidí se jako první vybaví IKEA. Její řešení totiž bylo dlouhé roky jednoduché, cenově dostupné a hlavně funkční bez zbytečných komplikací. Tato skutečnost však bohužel přestává platit. Poté, co firma naskočila na vlnu standardu Matter, se totiž začínají čím dál tím častěji ukazovat nejrůznější problémy.
Ty se začaly objevovat zejména ve chvíli, kdy IKEA rozšířila svou nabídku o zařízení využívající Thread coby moderní standard s nízkou spotřebou a lepší stabilitou. V praxi ale řada uživatelů narazila na poměrně zásadní komplikace, kdy například některá zařízení nedařilo vůbec přidat, jiná se chovala nepředvídatelně a jednoduchost, kterou měl Matter přinést, se začala rozplývat. IKEA sice problémy poměrně rychle přiznala a uvedla, že situaci řeší ve spolupráci s partnery i organizací Connectivity Standards Alliance, ale už tehdy bylo mezi řádky cítit, že nejde jen o drobnou chybu v jednom produktu.
Obavy nyní do značné míry potvrzuje i nové zjištění portálu The Verge, dle kterého jsou i přes podporu standardu Matter výrobci i nadále nuceni ladit kompatibilitu pro každou platformu zvlášť, což logicky celkovému rozmachu chytré domácnosti do jisté míry zamezí. Pokud jste tedy stejně jako já doufali v to, že Matter zajistí naopak obrovský rozmach, minimálně na příkladě IKEA produktů se zdá, že se dost možná jedná jen o další slepou uličku.
Výše zmíněný portál poukazuje i na to, že se problémy Matter produktů ve výsledku týkají všech platforem a tedy pokud používáte například Apple Domácnost (HomeKit), taktéž vás může čekat docela nepříjemná zkušenost. Zařízení se totiž při přidávání často „zaseknou“, proces skončí chybou a někdy nepomůže ani opakované přidávání a odebírání. V některých případech navíc zůstává v systému jakýsi „duch“ zařízení, který zmizí až po čase. Pokud pak používáte hub DIRIGERA, může se stát, že nově přidané produkty se vůbec neobjeví, dokud nerestartujete nejen samotný hub, ale i border router v domácnosti.
S trochou nadsázky se tedy dá říci, že ačkoliv měl být Matter sjednocujícím prvkem chytré domácnosti, zatím to spíš vypadá, že jde o další vrstvu složitosti, která stojí někde mezi výrobcem, platformou a uživatelem. A jestli je na tom něco nejvíc zarážejícího, pak to, že právě jednoduchost byla vždycky tím, na čem IKEA stavěla. Teď to ale vypadá, že i ona narazila na limity ekosystému, který měl být původně řešením a zatím se z něj stává spíš další problém. Možná je tak ideální čas k přehodnocení toho, zda její chytré produkty do domácnosti pořizovat.