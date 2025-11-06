IKEA představila nové Smart Home produkty s podporou Matter! Tyto novinky si budeme moci již brzy koupit

IKEA vstupuje do nové éry chytré domácnosti. Švédský gigant totiž oznámil spuštění zcela nové generace smart home produktů, která zahrnuje hned 21 zařízení – od osvětlení přes senzory až po ovládací prvky. Všechny novinky jsou přitom plně kompatibilní se standardem Matter, který sjednocuje komunikaci mezi produkty různých značek a platform.
Tento krok znamená zásadní proměnu chytré nabídky IKEA. Firma totiž svůj systém i produktové portfolio přestavěla od základů, aby lépe odpovídalo reálným potřebám domácností. Novinky vycházejí z let testování a zkušeností přímo v domácím prostředí, a IKEA jimi chce potvrdit, že chytrá domácnost nemusí být složitá ani drahá.
Nové produkty se soustředí na tři klíčové oblasti – osvětlení, senzory a ovládání. Právě tyto tři pilíře podle IKEA tvoří základ flexibilní a intuitivní chytré domácnosti, kterou lze snadno rozšiřovat o další prvky.
Nové žárovky, které si rozumí s každým systémem
Základem nové nabídky je série KAJPLATS, která čítá hned jedenáct variant chytrých žárovek. Dostupné jsou v různých velikostech, stylech a výkonech, s možností měnit teplotu bílého světla i barvy a samozřejmě s plynulým stmíváním. Oproti původní řadě TRÅDFRI mají nové žárovky širší barevný rozsah i vyšší intenzitu světla.
K dispozici jsou klasické modely s paticí E27/E26, kompaktní E14/P45, směrové GU10 i dekorativní žárovky z čirého skla – všechny s podporou Matter a kompatibilní s většinou chytrých hubů na trhu.
Fotogalerie
Senzory, které myslí za vás
IKEA zároveň představila i pětici nových senzorů, které hlídají nejen pohodlí, ale i bezpečí domácnosti.
• MYGGSPRAY je pohybový senzor pro vnitřní i venkovní použití, který automaticky spouští světla.
• MYGGBETT hlídá dveře a okna a může posílat upozornění do telefonu.
• TIMMERFLOTTE měří teplotu a vlhkost v místnosti.
• ALPSTUGA sleduje kvalitu vzduchu včetně CO₂ a prachových částic.
• KLIPPBOK detekuje únik vody a varuje zvukem i notifikací.
Všechny senzory lze propojit s ostatními zařízeními IKEA, ale díky standardu Matter spolupracují i s produkty jiných značek od Philips Hue až po Aqara.
Fotogalerie #2
Ovládání po švédsku: jednoduše a přehledně
Další novinkou je řada dálkových ovladačů BILRESA, dostupná ve variantě s dvojicí tlačítek nebo s praktickým kolečkem pro plynulé nastavení jasu a barev. IKEA nabízí i sady tří barevných ovladačů v odstínech zelené, červené a béžové. Nechybí ani chytrá zásuvka GRILLPLATS, která promění jakékoli zařízení v chytré – s možností sledovat spotřebu energie nebo ovládat připojené spotřebiče na dálku.
Fotogalerie #3
DIRIGERA zůstává srdcem systému
Všechny novinky vyžadují chytrý hub, například známý DIRIGERA, který funguje jako Matter Bridge i controller. Díky tomu zůstávají kompatibilní i starší produkty IKEA, které Matter ještě nepodporují. Hub tak sjednocuje nové i původní prvky a umožňuje jejich ovládání v rámci jedné aplikace.
Směr je jasný: dostupnější a jednodušší smart home
IKEA plánuje svůj chytrý ekosystém dál rozšiřovat a přidávat nové produktové kategorie. Cílem zůstává to, co si stanovila už při vstupu do světa chytré domácnosti v roce 2012 – technologie má sloužit lidem, ne naopak.
Prodej nových Matter produktů začne v nejbližších týdnech, dostupnost a ceny se budou lišit podle trhu. Jedno je ale jisté už teď – IKEA právě zjednodušila chytrou domácnost víc, než kdy dřív.