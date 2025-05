Špatná zpráva pro jablíčkáře! Oblíbené reproduktory IKEA Symfonisk s AirPlay 2 končí

Značky Sonos a IKEA sice zpočátku působily jako zvláštní pár, ale výsledkem jejich spolupráce byly produkty, které si rychle našly cestu do domácností mnoha uživatelů a to nejen díky designu, ale i solidnímu zvuku a podpoře technologie Apple AirPlay 2. Právě díky ní jsou ostatně zejména mezi jablíčkáři Symfonisk produkty dlouhodobě velmi oblíbené. Teď je ale všemu konec. Mluvčí Sonosu totiž oficiálně oznámila, že partnerství s IKEA po dlouhých 8 letech končí a nové reproduktory z řady Symfonisk se tak již v IKEA neobjeví. Dobrou zprávou je nicméně to, že stávající Symfonisk reproduktory zůstanou i nadále podporované.

Rozchod přichází poměrně nepřekvapivě v době, kdy Sonos prochází vnitřním zemětřesením. To spustilo mimo jiné vydání loňské aktualizace aplikace, která způsobila spoustu problémů od nefunkčních reproduktorů až po výpadky přehrávání. To, co by se mohlo na první pohled zdát jako relativně banální záležitost, nakonec vyústilo až v odchod šéfa firmy. Sonos se tak nyní soustředí na návrat ke kořenům a stabilitě, což zřejmě znamená i ústup od produktů, které sice zněly dobře, ale byly až příliš cenově dostupné nebo zkrátka nedávaly úplně smysl. Není tomu ostatně tak dávno, co jsme slyšeli zvěsti o tom, že společnost chystá velmi drahého konkurenta pro Apple TV. Co naplat, že trh s televizními smart boxy je relativně nezajímavý vzhledem k tomu, čeho všeho jsou schopné chytré televize samy o sobě.

Bohužel pro fanoušky spojení Sonos a IKEA, reproduktory Symfonisk do kategorie „znějí dobře, ale jsou moc levné nebo nedávají v širším kontextu smysl“ zapadají – tedy minimálně optikou Sonosu. A je to škoda. Ať už šlo o knihovničku, obrazový rám nebo lampu s s reproduktorem, všechny tyto produkty se dokázaly skvěle začlenit do domácnosti a nabídnout kvalitní zvuk s podporou aplikace Sonos či AirPlay 2, a navíc je bylo možné zapojit i jako zadní kanály k domácímu kinu. Jednalo se tedy o skvělý způsob, jak si postavit dostupný multiroom systém.

Díky přislíbené softwarové podpoře nicméně zůstávají Symfonisk reproduktory nadále velmi dobrou volbou. Přesné datum, dokdy bude softwarová podpora k dispozici, nicméně oznámeno nebylo. Pokud jste tedy uvažovali o pořízení nebo doplnění sestavy, teď je nejvyšší čas – na českém webu IKEA jsou produkty stále skladem, ale kdo ví, na jak dlouho.