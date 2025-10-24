IKEA představila minipostýlku pro iPhone, která vás odnaučí koukat před spaním do mobilu

Pokud patříte mezi ty, kdo večer místo spánku bezmyšlenkovitě projíždějí sociální sítě, IKEA má pro vás originální řešení. Ve Spojených arabských emirátech totiž spustila limitovanou kampaň, v rámci které rozdává malou postýlku určenou přímo pro váš telefon. A nejde jen o roztomilý doplněk – tahle mini postel s integrovaným NFC dokáže měřit, jak dlouho jste dokázali být bez obrazovky.
Takzvaná Phone Sleep Collection vznikla s cílem pomoci uživatelům omezit noční používání mobilu a zlepšit kvalitu spánku. Miniaturní postýlka je zmenšeninou skutečné postele z nabídky IKEA a ve spolupráci s mobilní aplikací IKEA UAE sleduje, kolik hodin váš telefon „odpočívá“ místo vás. Když se vám podaří vydržet sedm nocí po sobě s alespoň sedmi hodinami „scroll-free“ spánku, odmění vás společnost dárkovým poukazem.
Funkčnost celé této legrácky je přitom naprosto jednoduchá. Stačí stáhnout aplikaci IKEA UAE, povolit přístup k pohybu a aktivitě (na iPhonu přes možnost Motion & Fitness), položit telefon do jeho postýlky a potvrdit oznámení na displeji. Od té chvíle už aplikace sleduje dobu, po kterou je zařízení v klidu. Žádný viditelný časovač se přitom nezobrazuje, takže vás během noci nic neruší. Po týdnu poctivého „odpočinku“ pak můžete získat svůj voucher.
Malá postýlka pro telefon je zatím dostupná pouze ve Spojených arabských emirátech a slouží jako propagační dárek pro zákazníky, kteří v IKEA utratí alespoň 750 AED a nakoupí produkty z kolekce Complete Sleep Collection. Zájem o tuto kampaň je ale podle dostupných informací tak velký, že není vyloučeno, že se akce v budoucnu rozšíří i do dalších zemí. Doufejme tedy, že se tento zajímavý gadget dostane i k nám,