Apple Watch mi během pár dnů skokově snížily VO2 max. Když jsem zjistil proč, začalo to dávat smysl

Běhání se věnuji pravidelně už několik měsíců a jednou z hodnot, kterou na Apple Watch docela rád sleduji, je VO2 max, respektive Kardio kondice, jak tuto metriku označuje Apple. Neberu ji samozřejmě jako nějakou absolutní pravdu, postupem času je ale docela zajímavé sledovat její vývoj. A právě proto mě v posledních týdnech překvapilo, když mi VO2 max během relativně krátké doby (reálně v horizontu pár dnů) spadlo asi o 1,5 bodu. Přitom jsem na svém tréninku prakticky nic nezměnil, takže vás asi nepřekvapí, že mě tato změna docela naštvala. Přeci jen, nahoru se VO2 max dostává relativně obtížně, takže jakýkoliv sešup dolů zákonitě naštve.
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Běhám stále podobně, tréninky zvládám bez větších problémů (respektive čím dál tím líp) a subjektivně rozhodně nemám pocit, že by se moje kondice zhoršovala, ale naopak zvládám líp to, co jsem dřív zvládal hůř. Začal jsem tedy přemýšlet, co se změnilo, a po chvíli mi došla jedna poměrně zásadní věc. Venku se výrazně ochladilo.
Jelikož chodím běhat převážně k večeru, zatímco ještě před pár týdny jsem vyrážel v relativně příjemných teplotách, nyní už často běžím v podstatně větší zimě. Právě změna okolní teploty přitom může mít podle toho, co jsem o tématu dohledal, na hodnotu, kterou Apple Watch ukazují jako VO2 max, vliv.
Apple Watch VO2 max ve skutečnosti neměří
Apple Watch při běžném tréninku skutečné VO₂ max přímo neměří. Přesné laboratorní měření totiž vyžaduje zátěžový test a analýzu vdechovaných a vydechovaných plynů. Hodinky tak místo toho hodnotu odhadují, přičemž Apple uvádí, že k tomu používá mimo jiné údaje z měření srdečního tepu a pohybových senzorů při venkovním běhu, chůzi nebo turistice. Do výsledku vstupují také informace jako věk, pohlaví, hmotnost či výška.
Zjednodušeně řečeno tedy hodinky sledují, jaký výkon podáváte a jak na něj reaguje vaše tělo. Pokud tak dokážete běžet určitou rychlostí při relativně nízkém tepu, algoritmus to může vyhodnotit jako známku lepší aerobní kondice. Pokud je naopak při podobném tempu vaše fyziologická odezva náročnější, odhad může naopak klesnout. A přesně tady začíná do celé této zápletky vstupovat počasí.
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Stejný běh nemusí být pro tělo stejně náročný
Okolní teplota totiž ovlivňuje termoregulaci, práci oběhového systému, ventilaci i energetické nároky organismu. Při zátěži pak může být v chladnějších podmínkách spotřeba kyslíku vyšší než při běhu v mírné teplotě, jelikož zjednodušeně řečeno vaše tělo pracuje trochu jinak – například se soustředí na zahřátí se a tak podobně. Pokud se k tomu přidá například déšť a mokré oblečení, rozdíl může být ještě výraznější.
To samozřejmě neznamená, že čím větší zima, tím automaticky horší VO₂ max. Mírně chladné počasí je pro běh často velmi příjemné a extrémní horko naopak dokáže výkon ovlivnit ještě výrazněji. Problém z pohledu Apple Watch spočívá spíš v tom, že se změnily podmínky, ve kterých algoritmus moje tréninky hodnotí. A protože hodinky nemají kompletní kontext toho, proč je při určitém tempu tep nebo celková fyziologická odezva jiná, mohou odezvu vašeho těla v různých částech roku chápat jinak. Svou roli tak může hrát teplota, převýšení, povrch, únava, alkohol, kofein nebo celá řada dalších faktorů.
Proto mi zpětně začal dávat smysl i graf. Pokles přibližně o 1,5 bodu přišel právě v období, kdy se večery začaly citelně ochlazovat. Trénink přitom pokračuje prakticky stejně jako předtím a žádný podobný propad ve svém reálném výkonu nepozoruji.
Číslo v Apple Zdraví proto neberu jako absolutní pravdu
Co si z toho všeho tedy vzít? VO2 max z hodinek je skvělé především pro sledování dlouhodobého trendu, nikoliv jako laboratorně přesná hodnota, podle které bych měl hodnotit každý jednotlivý trénink. Pokles o bod nebo dva pak ještě automaticky neznamená, že jste během několika týdnů přišli o část své kondice. Pokud se totiž zároveň změnilo počasí, trasa, intenzita tréninků nebo třeba vaše hmotnost, může se jednoduše změnit i výpočet hodinek.
Já tedy zatím rozhodně nehodlám kvůli poklesu o zhruba 1,5 bodu překopávat trénink – tím spíš, když se mi nyní začíná VO2 max opět zvedat, jak se mi tělo adaptuje na chladnější počasí. A pokud bude tento trend dlouhodobě pokračovat a VO2 max se bude stále zvedat, budu mít alespoň další připomínku toho, že jedno číslo na zápěstí nemusí vždy přesně odpovídat tomu, co se skutečně děje s vaší kondicí. Pokud se tedy na data naměřená přes Apple Watch také rádi díváte a nyní se potýkáte s něčím podobným, možná už víte, v čem je problém. On totiž není vlastně v ničem.