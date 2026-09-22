iPhone 18 Pro čelí výzvě k bojkotu. Důvodem jsou krvavé minerály z Konga

Na sociálních sítích se poměrně hojně šíří bojkot iPhone 18 Pro, za kterým stojí organizace Team Congo. Ta upozorňuje na to, kolik lidského utrpení stojí za těžbou nerostných surovin v Demokratické republice Kongo. Její příspěvek má aktuálně přes 250 000 lajků a desítky tisíc sdílení. Organizace Team Congo vyzývá uživatele, aby nový iPhone 18 Pro nekupovali. „Kongo platilo za světové technologie krví už příliš dlouho,“ uvádí organizace ve svém příspěvku na Instagramu. Podle této organizace totiž zatím co si lidé užívají nový iPhone, obyvatelé Konga čelí nelidskému zacházení při těžbě nerostných surovin, by kterých by iPhone nikdy nemohl být vyroben. Je důležité uvést, že kobalt je opravdu surovina, která je dostupná jen na pár místech světa, mezi které patří Kongo a bez něj opravdu není možné telefon vyrobit. Ovšem je to surovina, kterou používají k výrobě všichni výrobci baterií na světě. Přibližně 70% celosvětové produkce kobaltu pochází podle agentury Reuters právě z Konga.
Těžba nerostných surovin je v některých oblastech dlouhodobě spojována s nebezpečnými pracovními podmínkami, dětskou prací, nuceným vysídlováním a financováním ozbrojených skupin. Právě na tuto stránku moderní elektroniky chce Team Congo upozornit. Organizace tvrdí, že konflikt a ekonomické vykořisťování si během posledních třiceti let vyžádaly 15 milionů životů, dva miliony znásilněných žen a osm milionů vysídlených obyvatel. Tato konkrétní čísla je však nutné brát jako tvrzení autorů kampaně. Odhady počtu obětí se mezi jednotlivými organizacemi výrazně liší a uvedené hodnoty nelze považovat za všeobecně potvrzenou bilanci. Kampaň zároveň uživatele vyzývá, aby si své telefony nechávali déle, kupovali repasovaná zařízení a před každým nákupem zvážili, zda nový model skutečně potřebují.
Apple se nařčení brání, suroviny z Konga údajně neodebírá
Společnost Apple již v roce 2024 oznámila, že právě kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci, nařídila svým dodavatelům pozastavit získávání cínu, tantalu, wolframu a zlata z Konga a také Rwandy. Apple podle svého vyjádření nemohl zaručit, že v regionu bude možné provádět dostatečně nezávislé kontroly původu materiálů. Apple navíc u aktuální generace iPhonů uvádí, že jejich baterie využívají stoprocentně recyklovaný kobalt. Firma současně audituje hutě a rafinerie zapojené do svého dodavatelského řetězce a tvrdí, že nemá rozumný důvod se domnívat, že by některý z těchto podniků financoval ozbrojené skupiny nebo že by suroviny byly získávání pomocí dětské práce nebo jinak znevýhodněné práce. Autoři kampaně navíc nepředložili jediný důkaz, že by součástky nebo materiály obsažené v součástkách iPhone 18 Pro měly souvislost s Kongem.
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