Designéři Apple promluvili o vzniku iPhone Duo. Největší inspirací byl klasický papírový sešit

Šéf Apple John Ternus společně s viceprezidentkou průmyslového designu Molly Anderson a šéfem UI designu Stevem Lemayem v novém rozhovoru pro magazín GQ poodhalili zákulisí vývoje první jablečné skládačky. Klíčovou roli při hledání ideálního tvaru zbrusu nového iPhonu Duo překvapivě sehrál obyčejný papírový blok.
Papírové proporce a chytřejší pant
Molly Anderson vysvětlila, že inženýři hledali formát, který by nabídl obrovskou pracovní plochu, ale v kapse by neustále působil naprosto přirozeně a povědomě. Proporce iPhonu Duo proto přímo vycházejí z mezinárodního formátu papíru řady A. To zaručuje, že si telefon zachovává naprosto totožný a vizuálně příjemný poměr stran v zavřeném i plně rozevřeném stavu. Tým se výrazně zaměřil také na fyzický odpor samotného ohybu. Speciálně navržený pant disponuje proměnlivým odporem, díky kterému jde telefon zpočátku velmi snadno otevřít, ale následně vyvine silnější tlak pro dokonalé narovnání a udržení zcela plochého tvaru.
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Software jakožto mix toho nejlepšího
Z hlediska uživatelského zážitku bylo absolutní prioritou vytvořit pocit, že se zařízení po otevření pouze plynule zvětší. Telefon nesměl za žádnou cenu působit jako dva odlišné a neohrabaně spojené produkty. Steve Lemay zdůraznil, že veškeré ovládací prvky zůstávají i po rozevření na stejných místech, aby je uživatel nemusel na velké ploše znovu hledat. Přechodová animace je navržena tak, aby vnitřní displej doslova vyrostl zpod toho vnějšího. Celé rozhraní operačního systému Lemay označuje jako výběr těch největších hitů z Maců, iPadů a klasických iPhonů.
Budoucnost leží v rukou vývojářů
Designérský tým zároveň upřímně přiznal, že finální využití iPhonu Duo nakonec definují až samotní vývojáři aplikací třetích stran. Lemay očekává, že tvůrci softwaru přijdou s inovacemi, které Apple zatím nedokáže ani předvídat, a které mohou v budoucnu radikálně změnit celé směřování trhu se skládacími zařízeními. První zákazníci se o tom budou moci naživo přesvědčit už 23. října, kdy iPhone Duo s počáteční cenovkou 1 999 dolarů oficiálně vstoupí do prodeje. Předobjednávky startují 16. října. iPhone Duo na letošní keynote ohromil kdekoho. Je pravdou, že skládací telefony nejsou výkřikem poslední doby a Apple do tohoto vlaku nasedá dost pozdě. Nicméně někteří analytici jsou toho názoru, že Apple bude do roka na posli skládacích telefonů číslem jedna. Jdete do něj?
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Taky Vám vyskočilo upozornění, aktivovat úložiště iCloud, které nejde nijak vypnout a furt to tam bude svítit u ikony nastavení ??