Ani šifrování vás nezachrání. Sluchátka jde odposlouchávat ze vzdálenosti až 30 metrů a to i kabelová

Myslíte si, že když máte nasazená sluchátka a posloucháte soukromý hovor, díky šifrovanému přenosu nemá nikdo v okolí šanci zjistit, co v nich slyšíte? Pak vás následující řádky přesvědčí o opaku. Výzkumníci z Hongkongu totiž vyvinuli techniku nazvanou InjectEave, pomocí které dokázali získat zvuk přehrávaný ve sluchátkách na dálku a dokonce přes zeď. A nejzajímavější na tom je, že vůbec nemuseli prolomit Bluetooth, Wi-Fi ani jakékoliv jiné šifrování. Odposlouchávat lze navíc i kabelová sluchátka.
Výzkum pochází od vědců z Hong Kong University of Science and Technology v Guangzhou a Hong Kong Polytechnic University a byl prezentován na bezpečnostní konferenci USENIX Security 2026. Princip útoku je poměrně chytrý. Útočník vyšle směrem k zařízení elektromagnetický signál, který začne interagovat s analogovými součástkami uvnitř zařízení, například zesilovači, převodníky nebo napájecími obvody. Výsledkem je nový unikající signál, ze kterého lze následně rekonstruovat původní zvuk.
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Mezi testovanými zařízeními byly i Apple sluchátka
Výzkumníci otestovali celkem 11 běžně prodávaných zařízení, mezi nimiž nechyběla kabelová Apple Earbuds, Sony ZX110AP, UGreen MAX2, Philips TAH2020 nebo HP H231R. Nezůstalo přitom pouze u sluchátek. Techniku vyzkoušeli také na VoIP telefonu, chytrých ventilátorech nebo chytrých světlech Xiaomi a dalších výrobců.
U většiny testovaných zařízení se přitom podařilo útok provést ze vzdálenosti přes dva metry a fungoval také přes stěny. Konkrétní dosažená vzdálenost se podle zařízení většinou pohybovala mezi jedním až šesti metry. V nejextrémnějším experimentu ale vědci použili RF zesilovač a srozumitelný zvuk ze sluchátek dokázali zachytit až ze vzdálenosti 30 metrů. Ukázali také scénáře, kdy se potřebná technika nacházela například v kufru za stěnou hotelového pokoje nebo byla schovaná v kancelářském nábytku.
Právě způsob útoku je na celém výzkumu nejzajímavější. InjectEave neútočí na digitální komunikaci, ale na analogovou část hardwaru. Šifrování, maskování nebo jiné klasické softwarové zabezpečení proto podle výzkumníků podobnému útoku nepomůže, protože k úniku dochází úplně jinou cestou.
Neznamená to samozřejmě, že nyní může kdokoliv s notebookem sedět o tři patra níž a poslouchat vaše AirPods. Experiment vyžaduje speciální rádiové vybavení, vhodnou vzdálenost i znalost chování konkrétního zařízení a maximálních 30 metrů bylo dosaženo za specifických podmínek s použitím zesilovače. Výzkumníci navíc netvrdí, že by se podobný způsob odposlechu už reálně používal proti běžným uživatelům. Pro výrobce je ale výzkum poměrně zajímavým varováním. Proti podobnému úniku mohou pomoci například lepší stínění, filtrování nebo vhodně vedená kabeláž, ani tato opatření však podle autorů výzkumu nezaručují stoprocentní ochranu. InjectEave tak především ukazuje, že i dokonale zašifrovaný zvuk může mít slabé místo tam, kde by jej většina z nás vůbec nehledala, tedy v samotném fyzickém hardwaru sluchátek. Nicméně vzhledem k celkové složitosti odposlechu si nemyslím, že je důvod se jakkoliv znepokojovat.