Nový Mac mini M6 skrývá dvě nepříjemná překvapení

Nový Mac mini s M6 a M5 Pro se sice začal prodávat teprve včera, první rozborky už však odhalují jeho skrytá negativa. Apple se totiž vrátil k SSD připájenému přímo na základní desce, takže možnost pozdějšího upgradu úložiště, kterou nabízela předchozí generace s M4 a M4 Pro, je pryč.
U Mac mini s M4 bylo úložiště umístěné na samostatném modulu. Nešlo sice o klasické standardní SSD, které byste jednoduše koupili v libovolném obchodě, vznikla ale řešení třetích stran umožňující původní modul nahradit, takže bylo možné koupit nejlevnější konfiguraci a kapacitu zvýšit až později. U M6 a M5 Pro už ale tato cesta podle prvních rozborek není možná.
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Tím navíc špatné zprávy nekončí. Základní 256GB Mac mini s M6 používá jediný NAND čip, zatímco vyšší kapacity využívají více čipů a mohou s nimi pracovat paralelně. Rozdíl v rychlosti je proto opravdu výrazný. V testu Blackmagic Disk Speed Test proto dosáhl 256GB Mac mini s M6 rychlosti přibližně 3217 MB/s při čtení a 3000 MB/s při zápisu. Verze s 512GB SSD zvládla 6372 MB/s, respektive 6577 MB/s. Základní varianta je tedy v některých situacích zhruba polovičně rychlá.
Je nicméně fér dodat, že proti předchozímu 256GB Mac mini s M4 je i základní M6 rychlejší, jelikož ten ve stejném testu dosahoval přibližně 2793 MB/s při čtení a 2015 MB/s při zápisu. Pro běžného uživatele tak určitě nebude rozdíl proti 512GB M6 při každodenní práci nijak dramatický. Pokud ale nový Mac mini kupujete na několik let, 512GB varianta mi tentokrát dává podstatně větší smysl a to nejen kvůli dvojnásobné kapacitě a výrazně rychlejšímu SSD, ale hlavně proto, že na rozdíl od předchozí generace už pozdější výměna úložiště prakticky nepřipadá v úvahu. Apple se tak po jedné generaci vrátil ke stejnému řešení, které používal například u Mac mini s M1 a M2.
Kokotná nenažraná firma