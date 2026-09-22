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Apple začal prodávat své nejnovější Macy! Mac mini přináší revoluční M6, Mac Studio brutální M5 Ultra

Mac
J. FilipJiří Filip
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Čekání je u konce. Apple dnes oficiálně zahájil prodej nové generace Mac mini a Mac Studio, které představil už na konci srpna. Zatímco předobjednávky běží od 25. srpna, ode dneška, 22. září, začínají nové Macy dorážet prvním zákazníkům a zároveň jsou dostupné přímo v Apple Store. U standardních konfigurací je navíc na řadě míst možné objednat počítač online a ještě tentýž den si jej osobně vyzvednout.

V případě Mac mini je asi největším lákadlem základní model s úplně novým čipem M6, který je zároveň prvním 2nm čipem Apple. Nabízí 12jádrové CPU, 12jádrové GPU a nově řešený Neural Engine, přičemž vyšší konfiguraci Apple postavil na M5 Pro. Design samotného počítače se oproti předchozí generaci prakticky nezměnil, takže hlavní novinky se tentokrát odehrály uvnitř.

Mac mini dostal také nový čip N1 s podporou Wi-Fi 7 a Bluetooth 6, rychlejší SSD a základní Ethernet byl povýšen z gigabitového na 2,5Gb. Verze s M5 Pro pak nabízí Thunderbolt 5, zatímco základní M6 zůstává u Thunderbolt 4. Apple u obou variant zachoval podporu až tří externích monitorů.

Apple Mac mini Mixtape 260825 Apple-Mac-mini-Mixtape-260825
Apple Mac mini Photoshop 260825 Apple-Mac-mini-Photoshop-260825
Apple Mac mini XCode 260825 Apple-Mac-mini-XCode-260825
Apple Mac mini agentic AI 260825 Apple-Mac-mini-agentic-AI-260825
Apple Mac mini Autocad 260825 Apple-Mac-mini-Autocad-260825
Apple Mac mini Final Cut Pro 260825 Apple-Mac-mini-Final-Cut-Pro-260825
Apple Mac mini front ports 260825 Apple-Mac-mini-front-ports-260825
Apple Mac mini hero 260825 Apple-Mac-mini-hero-260825
Apple Mac mini lifestyle productivity 260825 Apple-Mac-mini-lifestyle-productivity-260825
Apple Mac mini Photoshop 260825 Apple-Mac-mini-Photoshop-260825
Apple Mac mini Pro Tools 260825 Apple-Mac-mini-Pro-Tools-260825
Apple Mac mini rear ports 260825 Apple-Mac-mini-rear-ports-260825
Apple Mac mini Topaz Photo 260825 Apple-Mac-mini-Topaz-Photo-260825
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Mac Studio dostal nejvýkonnější čip Apple

Ještě mnohem větší porci výkonu samozřejmě nabízí nový Mac Studio. Ten lze objednat s M5 Max nebo M5 Ultra, přičemž právě druhý jmenovaný je v současnosti nejvýkonnějším čipem, jaký Apple nabízí. Vrcholná konfigurace může mít až 36jádrové CPU, 80jádrové GPU a neuvěřitelných 512 GB jednotné paměti s propustností 1,2 TB/s.

První benchmarky navíc ukazují, že nejde jen o hezky vypadající čísla na papíře. M5 Ultra dosahuje v Geekbench 7 až přibližně o 30 % vyššího jednojádrového a 35 % vyššího vícejádrového výkonu než M3 Ultra. Výrazně se posunula také grafika a jedním z největších překvapení prvních recenzí jsou nové SSD, u kterých byly naměřeny více než dvojnásobné rychlosti proti předchozí generaci. Také Mac Studio si zachoval prakticky stejný vzhled jako jeho předchůdci. Nabízí však Thunderbolt 5, 10Gb Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a v případě M5 Ultra podporu až osmi 6K monitorů. Apple tedy letos u svých desktopů žádnou designovou revoluci nepředvádí a soustředil se prakticky výhradně na jejich vnitřnosti.

Novinky jsou nicméně také dražší. Mac mini s M6 začíná v USA na 899 dolarech, zatímco základní Mac Studio s M5 Max stojí 2 499 dolarů. Za Mac Studio s M5 Ultra už Apple požaduje minimálně 5 499 dolarů. Výjimkou v dnešní dostupnosti jsou navíc nejvyšší konfigurace Mac Studio s 512GB jednotnou pamětí, které mají začít dorážet až koncem října.

Apple Mac Studio Adobe Premiere 260825 Apple-Mac-Studio-Adobe-Premiere-260825
Apple Mac Studio Draw Things 260825 Apple-Mac-Studio-Draw-Things-260825
Apple Mac Studio LM Studio and MATLAB 260825 Apple-Mac-Studio-LM-Studio-and-MATLAB-260825
Apple Mac Studio Adobe Premiere 260825 Apple-Mac-Studio-Adobe-Premiere-260825
Apple Mac Studio DaVinci Resolve Studio Houdini and Maxon Redshift 260825 Apple-Mac-Studio-DaVinci-Resolve-Studio-Houdini-and-Maxon-Redshift-260825
Apple Mac Studio hero 260825 Apple-Mac-Studio-hero-260825
Apple Mac Studio LM Studio and MATLAB 260825 Apple-Mac-Studio-LM-Studio-and-MATLAB-260825
Apple Mac Studio Xcode and Claude integration 260825 Apple-Mac-Studio-Xcode-and-Claude-integration-260825
Apple Mac Studio rear ports 260825 Apple-Mac-Studio-rear-ports-260825
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Pokud jste tedy na některou z novinek čekali a nechcete čekat na dopravu, ode dneška má smysl kontrolovat dostupnost v nejbližších Apple Store. Mac mini s M6 a M5 Pro i Mac Studio s M5 Max a M5 Ultra totiž právě dnes oficiálně vstupují do prodeje.

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Mac Studio

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