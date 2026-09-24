Únik odhalil Siri AI na HomePod. Apple kompletně změní její světelné efekty i zvuky

Apple se zřejmě připravuje na příchod nové Siri AI také do chytrých reproduktorů HomePod. Přestože při jejím představení o chytrých reproduktorech prakticky nemluvil, nejnovější únik ukazuje, že HomePod 27 už obsahuje potřebný systém a dokonce i nové světelné efekty a zvuky, které mají modernizovanou Siri doprovázet.
Na novinku upozornil leaker vystupující pod přezdívkou pdfu. V systému objevil komponentu s označením Linwood, která stojí za novou Siri AI. Funkce zatím není pro běžné uživatele aktivní, její součásti jsou ale v systému připravené.
Get ready for Siri AI on HomePod.
audioOS 27 includes Linwood, the system behind Siri AI, plus a new look and sound for Siri on HomePod. May require new hardware.
The new status lights emphasize white, blue and orange, matching Siri AI’s palette on other devices.
🔊 Sound on pic.twitter.com/jZKzLx946y
— pdfu (@itspdfu) September 23, 2026
Siri dostane nový světelný efekt
Zajímavé je především to, jak Apple vyřešil novou Siri na zařízení, které nemá klasický displej. Světelná plocha na horní straně HomePod má při komunikaci s asistentem používat především bílou, modrou a oranžovou, tedy odstíny odpovídající novému vizuálnímu stylu Siri AI na ostatních zařízeních. Změnit se mají také zvukové efekty doprovázející její používání.
Má to však jeden poměrně zásadní háček. Přestože se potřebný kód nachází v HomePod 27, zatím není jasné, zda Apple novou Siri zpřístupní také současným reproduktorům. Podle dostupných informací se jako podstatně pravděpodobnější jeví varianta, že Siri AI bude vyžadovat nový hardware. Apple ostatně při červnovém představení nové Siri podporu současných HomePod vůbec nezmínil.
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V posledních měsících se přitom opakovaně objevují informace o nových generacích HomePod a Apple TV, které mají být právě na Siri AI výrazně zaměřené. Samotný kód HomePod 27 tak nyní přidává další poměrně silný důkaz, že se Apple na rozšíření své nové asistentky do domácnosti skutečně připravuje. Pokud se tedy současné informace potvrdí, Siri AI tedy nebude na HomePod jen „stejná Siri s lepším mozkem“. Apple jí chce dát také nový vizuální a zvukový projev, aby byla změna poznat i na zařízení bez displeje.