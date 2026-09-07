Ovladač k Apple TV se mi rozbil tím nejbizarnějším způsobem, který vás jen může napadnout. Stejně tak bizarní ale byla i oprava

Protože doma využíváme všichni ve velkém Apple produkty, nesmí v naší domácnosti chybět vedle iPhone a dalších „klasických“ Apple produktů i Apple TV coby chytrý doplněk pro naší televizi. Tu aktivně využíváme již opravdu dlouho a to jednak jako domácí centrum pro vzdálené ovládání HomeKitu a jednak jako místo pro snadnou konzumaci multimédií. Doma jsme totiž již před lety vyrušili klasické televizní antény, takže jedeme na IPTV v kombinaci s Plex, tedy de facto naší vlastní videotékou, a streamovacími službami. Vedle toho nám vyhovuje i parádní synchronizace se sdíleními alby pro prohlížení fotek a tak podobně. Zkrátka a dobře, na Apple TV se u nás doma rozhodně nepráší. O to víc mě včera naštval ovladač, který se nám zničehonic rozbil dost bizarním způsobem.
Ačkoliv máme Apple TV 4K 1. generace, tedy model vydaný na podzim 2017, používáme spolu s ní novější ovladač, protože původní černý s velkou dotykovou ploškou nám ze dne na den zhruba před čtyřmi roky umřel. Tehdy jsem proto bez váhání sáhl po nové generaci ovladače s hliníkovým tělem a tehdy ještě Lightning portem, o kterém jsem si právě s ohledem na jeho poměrně robustní hliníkové tělo myslel, že se s ním nemůže stát víceméně nic. Teď už ale vím, že to není pravda.
Přestože nám ovladač nepadá a zacházíme s ním opatrně, nebo minimálně zcela standardně, když jsem jej včera vzal do ruky a zmáčknul tlačítko pro vypnutí/zapnutí, zůstalo mi toto malé kulaté tlačítko „přilepené“ na prstě. Plastové „pacičky“, které jej drží v těle ovladače, totiž z nějakého neznámého důvodu prasknuly a tlačítko tím pádem vypadlo. Naštěstí jsem si toho všiml a nikam tedy nezapadlo, což by nejspíš znamenalo v domácnosti s ročním miminkem a robotickým vysavačem rychlý konec.
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Přiznám se, že mě tato závada vedle naštvání taky dost překvapila. Přeci jen, ovladač k Apple TV není úplně levnou záležitostí a když se k němu nechováte zle, čekali byste, že tak nějak vydrží. Ze zvědavosti jsem proto sedl k Macu a začal na internetu hledat, zda se někdo setkal s podobnými problémy. A světe, div se – příspěvků se zcela stejným problémem jsem objevil opravdu hodně, až si skoro říkám, že jsem měl vlastně ještě docela štěstí, že mi tlačítko vypadlo až nyní po čtyřech letech. Našel jsem totiž třeba i příběhy nešťastníků z USA, kterým tlačítko vypadlo po 13 měsících, což vzhledem k tamní záruce 12 měsíců dost naštve.
Bohužel, přispěvatelé se shodují na tom, že spolehlivá oprava tohoto problému tak nějak neexistuje, protože není ovladač k Apple TV na domácké opravy tak úplně konstruován. Nicméně provizorní řešení, která však fungují naprosto v pohodě, přeci jen jsou. Jedním z nich je koupě obalu na ovladač, který obepne celé tělo a tedy zachytí vypadávající ovladač v těle tak, že se tlačítko nemůže dostat ven a je tedy i nadále použitelné. Druhá oprava, po které jsem pak sáhl i já, je ještě jednodušší – stačí ve výsledku pouhá izolepa a přelepení přední části s tlačítkem. To totiž zůstane pod páskou stále pohyblivé a logicky už nemůže vypadnout. Ovladač je díky tomu stále plně využitelný a vzhledově se nejedná o žádný masakr.
Až vás tedy potká něco podobného, neděste se, protože nejste ani zdaleka sami, kdo se s něčím podobným setkal. Řešení naštěstí není nic složitého, byť je třeba přijmout fakt, že k původnímu čistému designu se úplně nedostanete. Na druhou stranu, jestli si mám vybrat, zda uvidím na ovladači trochu průhledné izolepy, nebo zaplatím za nový 1500 Kč, přestože ten starý vlastně stále funguje naprosto v klidu, volba je jasná.
nekasali jste se náhodou tím, že zrušíte ty mrzký video reklamy? strašnej voser.. no a jasně, zase ten komentář nezveřejňujte, jak máte ve zvyku..