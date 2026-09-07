Výrobci příslušenství mají jasno. V těchto barvách nakonec dorazí iPhone 18 Pro

Zatímco z hlediska technických specifikací zná svět chystané modely iPhone 18 Pro již poměrně důkladně, situace kolem barev byla doposud docela nejasná. Ještě donedávna se totiž počítalo s tím, že telefony dorazí ve čtyřech barvách, avšak v posledních dnech se objevila řada spekulací jen o třech barevných variantách. A jelikož nebyly ani tyto spekulace úplně konzistentní, protože jsme jednou slyšeli o vypadnutí stříbrné varianty a jindy zase o absenci černé, jakýkoliv ucelenější obrázek o nabídce odstínů tak vzal za své. Veletrh IFA, který probíhal v Berlíně a který se točil mimo jiné okolo příslušenství pro Apple produkty, však jasně ukázal, že výrobci doplňků v čele s kryty počítají se všemi čtyřmi dříve spekulovanými barvami.
Obecně platí, že výrobci příslušenství, zejména pak ti větší, disponují extrémně přesnými informacemi o budoucích Apple produktech. Nikoliv však proto, že by je s nimi Apple sdílel (tedy zřejmě až na ty největší typu Belkin), ale proto, že mají velmi spolehlivé zdroje přímo v dodavatelském řetězci Apple, které za finanční odměnu rády poskytnou přesné detaily o novinkách pro tvorbu jejich příslušenství. A protože na ně výrobci logicky 100% spoléhají, protože podle nich řídí svou výrobu, prostor pro pochybení tu logicky není a to, co tyto zdroje vynesou, se musí splnit.
To v případě letošních barev pro iPhone 18 Pro jinými slovy znamená, že telefon dorazí ve stříbrné, tmavě šedé/černé, světle modré a samozřejmě již mnohokrát potvrzené červené. Oproti loňsku si tedy o jednu barevnou variantu polepšíme a výběr tak bude o něco zajímavější – tím spíš, když vedle tradiční dvojice ve formě světlého a tmavého modelu dorazí dvě relativně extravagantní verze. Poměrně zajímavé je nicméně to, že zatímco modrá se již u Pro modelů několikrát objevila, přičemž světle modrou použil Apple naposledy u iPhone 13 Pro, červenou jsme u Pro řady ještě nikdy neviděli.
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Představení iPhone 18 Pro proběhne už tuto středu na první podzimní Apple Keynote, která kromě těchto modelů přinese třeba i nové Apple Watch 12, Ultra 4, AirPods 5, ale hlavně se zde odhalí první ohebné zařízení od Apple ve formě iPhone Ultra. Právě ten by se tak měl logicky stát i hlavní hvězdou večera, za kterou si však Apple nechá podle dostupných informací i pořádně zaplatit. Doufejme tedy, že se většina uniklých informací o novinkách vyplní a nová hardwarová Apple nabídka bude stát opravdu za to. Nakročeno k tomu totiž kalifornský gigant jistě má.