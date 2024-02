Výrobci příslušenství odhalili již nyní podobu chystaného iPhone 16!

Odhalení nové generace iPhonů je sice stále poměrně vzdálené, přípravy na tuto chvíli jsou nicméně už nyní v plném proudu. Vyplývá to alespoň z nových informací předního leakera vystupujícího na sociálních sítích pod přezdívkou Majin Bu, podle kterého začínají někteří asijští výrobci příslušenství pomalu spouštět výrobu krytů pro tyto novinky, aby jich měli ještě před představením skladem dostatečné množství a mohli s nimi zaplavit nejrůznější internetové tržnice.

A jelikož mají výrobci příslušenství zpravidla jedny z nejlepších zdrojů, jelikož na nich závisí to, zda bude jejich s předstihem vyrobené příslušenství s dosud nepředstavenými novinkami kompatibilní či nikoliv, lze jejich výrobky i makety považovat takřka za 100% potvrzení designu chystaných iPhonů. Nyní unikly konkrétně první kryty a maketa základního iPhonu 16, přičemž oba snímky naleznete v galerii níže.

Fotogalerie iphone 16 maketa 1 iphone 16 maketa 2 Vstoupit do galerie

Jak můžete sami vidět, i výrobci příslušenství evidentně počítají s tím, že se letos zadní fotomodul iPhonů 16 radikálně změní. Konkrétně bude namísto dosavadního čtverce se zaoblenými rohy a s úhlopříčným uspořádáním objektivů přepracován na vertikálně orientovaný ovál připomínající mírně foťák iPhonu X. K této změně má Apple přistoupit zejména z toho důvodu, že iPhonům 16 umožní natáčet prostorová videa, která budou následně přehratelná na Vision Pro a dalších headsetech. Nynější rozmístění fotoaparátů na iPhonech 15 totiž tuto možnost neumožňuje.

Pokud se pak ptáte na to, co přesně snímky zachycují, v první řadě je to kovová maketa, která slouží pro vyzkoušení kompatibility příslušenství. Tyto makety si výrobci příslušenství vyrábí každý rok s tím, že na ně následně kryty nasazují, aby se ujistili, že budou na telefonu sedět přesně tak, jak mají. Druhá fotka pak zachycuje část krytu s viditelným novým designem zadního fotomodulu a MagSafe prstencem, který bude následně vyplněn magnety.