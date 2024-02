Applu unikl nový design fotoaparátu iPhonu 16 Pro! Takto nějak by měl vypadat

Ještě nedávno sice tvrdila valná většina zdrojů, že se letošní generace iPhonů příliš designově nepromění, avšak realita bude nakonec zřejmě docela jiná. Poté, co relativně nedávno začaly unikat informace o změně vzhledu fotoaparátu základních iPhonů 16, které by se měly dočkat podstatně minimalističtějších fotomodulů, se totiž před pár hodinami objevily i první ucelenější informace o foťácích iPhonů 16 Pro.

Ty přinesl konkrétně velmi přesný leaker Majin Bu, který přišel před nedávnem právě i s informacemi o foťácích základních iPhonů 16. A jelikož byly jeho dřívější informace o „šestnáctkách“ záhy potvrzeny několika dalšími zdroji, je pravděpodobné, že i nyní u iPhonů 16 Pro přináší zprávy, které se zakládají na pravdě. Ostatně, na spolehlivých zdrojích si tento leaker zakládá dlouhodobě. Na to, jak mají dle leakera fotomoduly vypadat, se můžete podívat níže.

Takto nějak má vypadat foťák iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro fotak 1 iPhone 16 Pro fotak 3 iPhone 16 Pro fotak 2 iPhone 16 Pro fotak 1 iPhone 16 pro fotoaparat 1 iPhone 16 pro fotoaparat 2 Vstoupit do galerie

Leaker nemá bohužel zatím 100% jasno v tom, jak má zadní fotomodul iPhonů 16 Pro vypadat. Respektive, ví, že má Apple v plánu novým způsobem „propojit“ jednotlivé objektivy, ale už netuší, zda tak učiní změnou tvaru celého fotomodulu, nebo vytvořením nové „vrstvy“ na stávajícím „hrbu“, který trojici objektivů sjednotí do jedné roviny, jak tomu bylo třeba u iPhonů X a XS. Vzhledem k zachování určité jednolitosti bychom však v redakci vsadili spíše na první variantu, kterou v galerii reprezentuje bílá varianta iPhonu. V obou případech by však měl fotomodul připomínat do jisté míry fidget spinner.

Již dříve uniklý design foťáku iPhonu 16 iphone 16 iPhone 16 5 iPhone 16 4 iPhone 16 3 iPhone 16 2 Vstoupit do galerie

Pokud se leakerovy informace o novém vzhledu fotoaparátu iPhonů 16 Pro, které nyní mimochodem slyšíme vůbec poprvé, naplní, znamenalo by to, že Apple výrazněji „sáhne“ do vzhledu fotomodulu řady Pro poprvé od příchodu řady 11 Pro. právě u té totiž poprvé představil trojitý fotoaparát ve čtvercové základně se zaoblenými rohy, do které je zasazen blesk, mikrofon a do které později dorazil i LiDAR.

Jednalo by se tedy bezesporu o poměrně zásadní změnu, která by mohla do jisté míry opět ve světě nastavit nové designové trendy. Přeci jen, s čím přijde Apple u svých iPhonů, to bývá zpravidla ve velkém posléze kopírováno. Jak však vždy u podobných úniků informací dodáváme, i tento únik je třeba zatím brát s určitou rezervou. Dokud jej totiž nepotvrdí dalších několik na sobě nezávislých zdrojů, jisté není zhola nic. A ani poté ve výsledku nebude – přeci jen, jedinou s oficiálním představením nepřijde Apple, jisté není nic.