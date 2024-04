Víte, že můžete přes svůj iPhone ovládat na dálku jiný iPhone či iPad? Naučíme vás to!

Napadlo vás někdy, jaké by to asi bylo, kdybyste mohli iPhonem na dálku ovládat jiný iPhone či iPad? Nejste sami, softwarové vývojáře v Applu taky. V iOS je proto již nějakou chvíli k dispozici skvělá funkce, která vám právě ovládání iPhonů či iPadů na dálku umožní.

Jak můžete přes iPhone ovládat na dálku jiný iPhone či iPad

Otevřete Nastavení Pokračujte do Zpřístupnění Zvolte možnost Ovládat zařízení v blízkosti a otevřete možnost Ovládat zařízení v blízkosti Vyberte ze seznamu zařízení, které chcete ovládat Zařízení začněte skrze nabídku možností ovládat

Je nicméně třeba zdůraznit dvě důležité věci. Tou první je fakt, že ovládané zařízení musí být v blízkosti, což reálně znamená mít obě zařízení připojená na stejné WiFi síti. V redakci jsme zkoušeli mít připojení rozdílná a ovládání v takovém případě nefungovalo. Co je však ještě důležitější, je to, že obě zařízení MUSÍ BÝT PŘIHLÁŠENA POD STEJNÝM APPLE ID. Pokud jste tedy doufali v to, že například svým telefonem budete moci ovládat telefon přítelkyně, to „bohužel“ možné není.