Vzhled iPhone 17e částečně potvrzen předním výrobcem příslušenství

Že se Apple chystá v nejbližších dnech světu představit nový iPhone 17e není již pěkných pár týdnů žádným tajemstvím. A jak se nyní zdá, tajemstvím už není ani vzhled jako takový. iPhone 17e má totiž vypadat takřka stejně jako jeho předchůdce ve formě iPhone 16e, což nyní potvrdil i přední výrobce příslušenství – společnost ESR. Ta na svém eshopu zveřejnila nabídku obalů pro iPhone 17e, díky čemuž si tak můžeme být již nyní jistí tím, že Apple žádné designové experimenty nechystá. Tedy alespoň z hlediska rozměrů či tvaru hliníkového rámu. Telefon tak dorazí opět 6,1″ variantě s hliníkovým rámečkem s ostrými hranami.
Fotogalerie
Na produktových snímcích je sice iPhone 17e vyobrazen s klasickým výřezem v displeji, nicméně s tím dle řady úniků počítat nemáme. Apple má totiž letos konečně přejít na Dynamic Island, který nabízí daleko lepší uživatelský komfort díky zobrazování nejrůznějších ovládacích animací. Není však důvod k jakémukoliv znepokojení. ESR totiž evidentně „jen“ použilo pro ilustraci loňský model, který je kromě výřezu ve všem ostatním z hlediska těla shodný. Pokud vám tedy iPhone 16e „sedl“ do ruky opravdu dobře, vězte, že v případě jeho nástupce to nebude jiné. A co vy, půjdete do tohoto telefonu?