iPhone Ultra zlomí cenové rekordy. Nejvyšší konfigurace může stát přes 3000 dolarů

Zahraniční analytici přicházejí se znepokojivými zprávami o ceně chystaného iPhone Ultra. Očekávaný první skládací telefon od Applu, o němž se mluví jako o iPhonu Ultra, dorazí na trh v době výrazného nedostatku klíčových komponent. Tento stav na trhu s komponentami podle nejnovějších odhadů vyžene počáteční cenu tohoto prémiového zařízení na astronomických 2 099 dolarů.
Zdražování komponent a extrémní cenovky
Společnost TrendForce na základě analýzy nákladů na materiál předpovídá, že ceny všech nových modelů plošně vzrostou o 10 až 20 procent. Hlavním viníkem je zdražování součástek. Například cena 256GB paměťového modulu je v současnosti o neuvěřitelných 400 procent vyšší než před rokem. Podle předpovědí by měl základní iPhone Ultra s kapacitou 256 GB startovat na částce mezi 2 099 a 2 299 dolary. Na výběr by měly být i varianty s 512GB, 1TB a 2TB úložištěm.
Přestože zpráva přesně neuvádí ceny vyšších konfigurací, analytici očekávají, že ty nejvybavenější modely překročí hranici 3 000 dolarů. Stát se tak má i za předpokladu, že Apple část zvýšených nákladů vezme na sebe, aby si udržel tržní podíl. Pro srovnání, historicky prvním iPhonem s cenovkou nad 1 000 dolarů byl model X v roce 2017. V současnosti se cena maximálně vybaveného iPhonu 17 Pro Max zastavila na cenovce 1999 dolarů.
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Vzhledem k těmto očekávaným nákladům TrendForce odhaduje, že ohebné telefony jako celek budou v roce 2026 tvořit maximálně zhruba 2 procenta celosvětového trhu se smartphony. Ačkoliv zpráva přímo nespecifikuje, jakou část z tohoto „koláče“ si ukousne samotný iPhone Ultra, jiné nedávné a mnohem optimističtější zprávy naznačují velké ambice. Podle nich Apple v průběhu fiskálního roku 2027 dokáže prodat až 14 milionů kusů svého prvního skládacího zařízení. iPhone Ultra se představí již za pár dní a dle mého názoru půjde o jednu z nejlepších jablečných keynote vůbec. Přeci jen, Apple se chystá uvést něco, co tu v jeho pojetí ještě nebylo, což už samo o sobě něco znamená. Myslím si proto, že nás čeká pořádný poprask.