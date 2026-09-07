Zapomeňte na iPhone Ultra! Apple může pro první skládací iPhone vytáhnout překvapivé jméno

První skládací iPhone označujeme už dlouhé měsíce jako iPhone Ultra. Právě toto jméno se totiž v souvislosti s chystanou novinkou objevuje asi nejčastěji a vzhledem k pozici telefonu v nabídce Apple dává perfektní smysl. Jen pár dní před jeho očekávaným představením se však začíná s ohledem na úniky informací z Číny skloňovat ještě jedna poměrně zajímavá možnost. Apple by totiž mohl svou první skládačku představit jako iPhone Duo.
Hned na úvod je nicméně potřeba zdůraznit jednu důležitou věc. V tuto chvíli totiž neexistuje žádný konkrétní důkaz, který by potvrzoval, že Apple označení iPhone Duo skutečně použije. Jde tedy spíš o jednu z možností, která se nyní začala objevovat vedle dosavadních názvů iPhone Ultra a iPhone Fold. Přesto není Duo zdaleka tak nesmyslné, jak by mohlo na první pohled působit. Navíc je podle mě dobré připomenout i to, že jsme byli v minulosti hned několikrát svědky toho, že se dlouhé měsíce počítalo s jedním názvem a jen pár dnů před Keynote unikl jiný, který se nakonec ukázal jako reálný.
Pro konkrétní příklad ostatně nemusím chodit příliš daleko. Když totiž Apple před lety ukončil iPhone mini a nahradil jej větším modelem, žili jsme takřka až do premiéry v tom, že se bude větší iPhone jmenovat iPhone 14 Max po vzoru Pro Max modelů. Pár dní před premiérou se však objevilo označení „Plus“, se kterým telefon nakonec dorazil. Loni se pak počítalo s názvem iPhone Slim či iPhone 17 Air, přičemž jen pár dní před premiérou unikly dokumenty tvrdící, že se bude telefon jmenovat jen iPhone Air – a nyní už všichni víme, že měly pravdu.
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Apple už označení Duo dobře zná
Co se pak týče změny názvu prvního ohebného iPhone, Apple slovo Duo ve své historii již párkrát použil. Například v 90. letech prodával notebooky PowerBook Duo, mnohem čerstvějším příkladem je pak MagSafe Duo Charger. V případě skládacího iPhone by navíc označení mohlo odkazovat na dvojici displejů.
Na druhou stranu má ale toto jméno jednu poměrně zásadní nevýhodu. Duo je totiž ve světě technologií silně spojené s jinými značkami. Microsoft například v roce 2020 představil Surface Duo a Intel dlouhé roky používal označení Core Duo a Core 2 Duo. Apple by tak sáhl po názvu, který rozhodně není v technologickém světě ničím novým. Jedním dechem ale musím dodat, že totéž lze koneckonců říct i o názvech Ultra nebo Fold, které dnes používá například Samsung.
Stále proto podle mě zůstává nejpravděpodobnějším kandidátem iPhone Ultra, což usuzuji zejména z informací od zahraničních kolegů. Například bývalý redaktor Macworld Filipe Espósito už na jaře s odkazem na zdroj obeznámený s plány Apple uvedl, že právě takto se má telefon jmenovat. Reportér Mark Gurman z Bloombergu zase tvrdí, že označení iPhone Ultra používá pro zařízení řada zaměstnanců přímo uvnitř Apple, nikdy ale nepotvrdil, že půjde také o finální obchodní název.
Ultra by navíc pěkně zapadlo do současného názvosloví společnosti. Apple už totiž nabízí Apple Watch Ultra, používá CarPlay Ultra a stejné označení najdeme také u jeho nejvýkonnějších čipů. U telefonu, který má stát přes 2000 dolarů a představovat absolutní vrchol nabídky iPhone, by tedy dávalo smysl.
Tak či onak, jistotu budeme mít už 9. září, kdy má Apple svůj první skládací iPhone konečně představit. Myslím si však, že název je ve výsledku to poslední, co je třeba u podobného zařízení řešit. Přeci jen, pokud nabídne novinka dost argumentů ke koupi, je docela jedno, jestli jí budeme říkat iPhone Ultra, Fold či Duo.