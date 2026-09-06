DATART zlevnil Philips Hue! Chytré osvětlení, LED pásky i žárovky nyní pořídíte výhodněji

Komerční sdělení: Chytré osvětlení je podle mě jedním z nejzajímavějších prvků chytré domácnosti, na který si člověk zvykne až překvapivě rychle. Možnost měnit barvy, intenzitu světla nebo si vytvářet automatizace je zkrátka návyková a Philips Hue patří v tomto směru dlouhodobě mezi nejzajímavější řešení na trhu. Pokud jste se do tohoto ekosystému chtěli pustit nebo jej doma rozšířit, nyní k tomu máte dobrou příležitost. DATART totiž v rámci DATART nákupů zlevnil vybrané produkty Philips Hue, přičemž akce běží od 3. do 14. září 2026.
V nabídce je celkem 14 produktů, mezi kterými převažují LED pásky a chytré žárovky, nechybí ale ani vnitřní či venkovní osvětlení. Hodně zajímavé jsou podle mě především nové Philips Hue Flux strip White and Color Gradient. K dispozici jsou třímetrové i čtyřmetrové varianty, které nabízí RGB barvy i čistou bílou, světelný tok 1 200 lumenů a díky flexibilnímu provedení je lze využít například za nábytkem, podél stěny nebo třeba kolem televizní sestavy. Pásky je navíc možné zkracovat či prodlužovat.
DATART nabízí také zvýhodněné kombinace těchto pásků s Philips Hue Bridge 2.0. Právě Bridge dává podle mě největší smysl každému, kdo to s Hue myslí trochu vážněji, protože umožňuje propojit kompatibilní osvětlení do jednoho chytrého systému a následně využívat širší možnosti ovládání a automatizací.
Jen u LED pásků ale nabídka rozhodně nekončí. V akci najdete například oblíbenou přenosnou lampu Philips Hue Go Bluetooth White and Color Ambiance společně s Bridge 2.0, balení čtyř barevných žárovek E27 s Bridge nebo pohybovým senzorem či trojbalení bodových žárovek GU10. Pro venkovní použití je pak k dispozici například nástěnné svítidlo Philips Hue Dymera se senzorem.
Pokud tedy chcete s Philips Hue začít, případně už doma nějaká světla máte a rádi byste systém rozšířili do dalších místností, současné DATART nákupy stojí minimálně za projití. Nabídka je tentokrát poměrně různorodá a díky kombinovaným balíčkům můžete jedním nákupem získat nejen samotné osvětlení, ale také Bridge nebo pohybový senzor. Akce platí do 14. září 2026, případně do odvolání, a vybraný sortiment je dostupný také na prodejnách DATART.