Chytré žárovky Philips Hue mají brzy fungovat i jako pohybové senzory!

Philips Hue a další chytré žárovky založené na Zigbee standardu by mohly brzy získat schopnost detekovat pohyb, a to bez nutnosti dodatečného hardwaru. Tato inovace by umožnila automatické zapínání světel při vstupu do místnosti, podobně jako u dosud hojně používaných pohybových senzorů.

Technologie detekuje pohyb pomocí interference rádiových signálů, kterou způsobí osoba vstupující do místnosti. Tento signál pak slouží jako spouštěč k zapnutí světel. Aby ovšem systém fungoval správně, je třeba mít v místnosti minimálně tři až čtyři zařízení Zigbee, která společně vytvoří detekční zónu. Philips Hue by měl tuto funkci přidat prostřednictvím aktualizace Hue Bridge, což znamená, že nynější žárovky by tuto funkci mohly obdržet díky prosté aktualizaci.

Tento přístup, známý jako Ambient Sensing, byl vyvinut Aliancí pro standardy konektivity, která stojí za Zigbee. Podobnou technologii nazývanou SpaceSense už dříve představila sesterská značka Wiz, která funguje přes Wi-Fi. Kromě pohodlného spouštění světel má technologie potenciál pro bezpečnostní aplikace a funkce, jako je například detekce narušitelů. Ivani, společnost stojící za touto inovací, uvedla, že „desítky milionů zařízení“ již obsahují základní firmware, jenž je pro tuto funkci potřeba. Podle odborníků z hueblog.com by tato novinka mohla být velmi blízko, přičemž Philips Hue má údajně pracovat na implementaci této technologie již více než rok. Přesné datum spuštění však zatím není známo. Ale budeme vás informovat.