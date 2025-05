Start Apple Intelligence v další klíčové zemi se odkládá

Apple Intelligence dostává další poměrně nepříjemný direkt a to konkrétně ve formě nedodržení slibu ohledně spuštění v další pro Apple velmi důležité zemi. Kalifornský gigant totiž původně sliboval, že v dubnu spustíApple Intelligence v Číně, ale nyní je už jasné, že je realita úplně jiná. Po čtyřech betaverzích iOS 18.5 a zároveň startu měsíce května není pochyb o tom, že funkce nejenže nedorazí v dubnu, ale zároveň ani v iOS 18.5, jehož vydání je v plánu na květen. Podle zdrojů Bloombergu se tak její nasazení přesouvá nejdřív na červen s iOS 18.6, tedy až po WWDC.

Poměrně paradoxní je pak to, že ačkoliv jazyková podpora včetně zjednodušené čínštiny sice do systému přibyla, neznamená to, že je funkce dostupná přímo v Číně. Problémem jsou totiž tamní přísné regulace, kvůli kterým musel Apple uzavřít partnerství s Alibabou ve snaze zajistit lokální servery. Čínské úřady totiž vyžadují, aby servery, které AI zpracovávají, „běžely“ přímo na území Číny a nikoliv mimo ni, jak má (nejen) Apple ve zvyku. To sice Apple zajistil právě výše zmíněným partnerstvím, i tak ale implementace naráží na složité právní i technické překážky, které spuštění evidentně dost zpožďují. A co víc, i po jejich překonání bude výsledkem cenzurovaná verze Apple Intelligence, která se výrazně liší od té globální. Apple se tak zjevně snaží vyhovět čínským podmínkám, ale zároveň tím ztrácí kontrolu nad podobou své služby.