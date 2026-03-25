Přes aplikaci Apple Sports lze nově detailněji sledovat některé sporty

Apple vydal novou verzi své aplikace Apple Sports s označením 3.9. Tato aktualizace potěší zejména fanoušky baseballu a motoristických závodů. Fanouškům přináší přesně ty detaily, které ulehčují sledování živých přenosů i plánování sportovních večerů.
Pro fanoušky MLB je největší novinkou přidání informací o pravděpodobných startujících nadhazovačích. Nyní si můžete u každého nadcházejícího zápasu s předstihem ověřit, kdo bude otevírat hru, což je klíčový údaj pro každého, kdo sleduje statistiky nebo hraje fantasy ligu.Sezóna 2026 přitom startuje už tuto středu 25. března prestižním duelem mezi San Francisco Giants a New York Yankees v Oracle Parku. Tento zahajovací zápas bude také historicky poprvé streamovat Netflix.
Vylepšení se dočkali i příznivci NASCAR. Do výsledkových tabulek byla přidána čísla vozů, což výrazně usnadňuje orientaci v pořadí jezdců během závodu. Sezóna NASCAR, která odstartovala v únoru a potrvá až do listopadu, je tak zase o něco přehlednější. Kromě těchto novinek verze 3.9 konečně umožňuje vypnout zobrazování sázkových kurzů přímo v nastavení aplikace.
Fotogalerie
Aplikace Apple Sports se těší rekordnímu zájmu, k čemuž napomohl i nedávný start F1. Od letošního roku je totiž Apple TV číslo 1 pro streamování F1 v USA. Všechny tréninky, kvalifikace i samotné závody jsou součástí standardního předplatného Apple TV za 12,99 dolarů měsíčně. Tréninky jsou k dispozici zdarma i pro neplatící uživatele). Jelikož nejsem fanoušek baseballu ani NASCAR, novinka mě nechává poměrně chladným. Obecně se mi ale Apple Sports velmi zamlouvá. Převážně díky možnosti mít neustále zápas „na očích“ v Dynamic Island.