Dejte aplikaci Apple Sport šanci! Nově vám dovolí sledovat další oblíbené sporty

Jiří Filip
Oblíbili jste si nativní aplikaci Apple Sport, kterou Apple teprve nedávno zpřístupnil k radosti sportovních fanoušků i v České republice? Pak pro vás máme super zprávu. Tato aplikace se totiž dočkala s příchodem aktualizace 3.7 vylepšení. Konkrétně do ní přibyla podpora sledování PGA a LPGA turnajů a to samozřejmě s živým zobrazením skóre a tak podobně. Apple tak rozšířil už tak poměrně košatou nabídku sportů, ve které nechybí NFL, MLB, NBA, NHL, Premier League, NASCAR, F1, Premier League a další soutěže. 

IMG 1273 IMG_1273
IMG 1274 IMG_1274
IMG 1275 IMG_1275
IMG 1276 IMG_1276
IMG 1277 IMG_1277
Ačkoliv se z hlediska sportovního pokrytí nemůže aplikace Apple Sport zatím rovnat s tuzemským Livesportem, je třeba objektivně říci, že má rozhodně co nabídnou. Za mě osobně jsou u ní velkým benefitem živé aktivity, které se vám zobrazují jak v prostoru kolem Dynamic Islandu, tak i na uzamčené obrazovce vašeho telefonu. Super je pak i to, že když například padne gól, ve widgetu živé aktivity hned vidíte krátký textový popis toho, jak padl. Jedná se tedy o uživatelsky extrémně přívětivé řešení, které kdyby Livesport okopíroval, jednalo by se o parádní záležitost. 

