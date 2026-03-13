F1 na Apple TV válí! Její sledovanost překonala veškerá očekávání

Apple si může gratulovat. Zdá se totiž, že získání vysílacích práv na F1 v USA přináší své ovoce a to i přesto, že máme za sebou teprve první závodní víkend nové sezony. Na základě měření právě prvního závodního víkendu totiž Apple tvrdí, že první závod letošního ročníku přilákal více diváků než loni, kdy se vysílal ještě na ESPN loni.
Podle senior viceprezidenta služeb Applu Eddyho Cua zaznamenala přenosová platforma Apple TV meziročně vyšší sledovanost než v roce 2025 konkurence s tím, že sledovanost během prvního závodního víkendu překonala očekávání jak samotné Formule 1, tak Applu.
Jak už je ale u Applu zvykem, konkrétní čísla společnost nezveřejnila, byť určité srovnání k dispozici přeci jen je. Loňskou Velkou cenu Austrálie na ESPN totiž sledovalo v průměru zhruba 1,1 milionu diváků, přičemž závod se vysílal v USA v pozdním nočním čase. Pokud tedy Apple skutečně dosáhl vyšší sledovanosti, může to považovat za první malé vítězství nad předchozím držitelem práv.
Pro kalifornského giganta je přitom Formule 1 poměrně důležitou součástí jeho snahy posílit streamovací služby. Partnerství totiž umožňuje Apple TV nabídnout kompletní pokrytí celé sezóny, díky čemuž mají fanoušci k dispozici nejen samotné závody, ale také všechny tréninky, kvalifikace i sprintové závody. Bohužel, tato vysílací práva se vztahují jen a pouze na USA, kde stojí 12,99 dolaru měsíčně. Ale kdo ví, třeba se Applu po úspěchu v USA povede získat v budoucnu vysílací práva i pro Evropu či Asii.