Apple začal na Time Square promítat reklamu na F1 na Apple TV

Když dáte desítky milionů dolarů za vysílací práva, je potřeba z nich vytěžit maximum. Toho si je Apple samozřejmě dobře vědom a tak se snaží F1 tlačit kde se jen dá. Poté co Tim Cook zažil pit-stop, o který se postaral tým trojnásobného mistra světa Maxe Verstappena, spustil Apple přímo na nejslavnějším náměstí světa reklamu na F1. Na Time Square máte možnost vidět jedinečnou reklamu, která je na rohové budově a formule vypadají, jako by doslova měly vyletět z obrazovky. Pokud tedy budete v New Yorku, věřím, že navštívíte i Time Square a zde si stačí počkat na to, až poběží reklama na F1, která rozhodně stojí za to. Ostatně podívat se na ni můžete ve videu níže.