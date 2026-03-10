Tim Cook dostal v Apple Parku pit stop ve stylu F1. Postaral se o něj tým Maxe Verstappena

Apple se letos pustil do světa Formule 1 naplno a dává to fanouškům patřičně najevo. Poté, co minulý víkend odstartovala sezóna Formula 1 pro rok 2026 a Apple odvysílal první závod v USA na Apple TV, přišla firma s dalším zajímavým promo videem. Tentokrát si v něm hlavní roli střihl přímo šéf Applu Tim Cook, jehož nenápadná jízda po kampusu se promění v menší závodnické divadlo.
Celé video se odehrává v areálu Apple Park, kde Cook projíždí tradičním firemním golfovým vozíkem mezi budovami a zelení. Na první pohled jde o běžnou scénu, jakou byste v Applu čekali každý den. Jenže pak se na scéně objeví někdo, koho by na parkovišti technologické firmy čekal asi málokdo.
Cook totiž narazí na bývalého šampiona F1 Max Verstappen, který do Apple Parku dorazil přímo ve svém monopostu. A protože se zjevně nechce jen tak projet, rozhodne se šéfovi Applu trochu „vylepšit“ jeho obyčejný golfový vozík.
Následuje krátká, ale velmi stylová scénka inspirovaná klasickou zastávkou v boxech. Verstappen přivolá svůj pit crew tým, který se pustí do práce podobně, jako kdyby šlo o skutečný monopost. Vozík tak během několika sekund projde rychlým „servisem“, přesně ve stylu závodů Formula 1. Celé video je samozřejmě pojaté s velkou dávkou nadsázky a humoru, ale jako marketing funguje perfektně.