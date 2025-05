Chytré zámky WELOCK: Když se technologie spojí s bezpečností

V době, kdy se svět mění rychleji než kdykoli předtím, se i naše domovy přizpůsobují novým standardům. Od robotických vysavačů po hlasově ovládané osvětlení – chytré technologie se stávají běžnou součástí každodenního života. A právě zde přichází na scénu chytré zámky WELOCK – moderní řešení, které přináší bezpečí, pohodlí a styl do každého domova.

Inteligentní přístup – nejen pro technofandy

Chytré zámky si stále častěji nacházejí cestu do domácností nejen díky svému modernímu vzhledu, ale především díky tomu, co nabízejí: klid a kontrolu. WELOCK staví na třech základních hodnotách – bezpečnosti, jednoduchosti a variabilitě. Nejde jen o možnost odemknout dveře mobilem, ale o celkovou změnu vnímání toho, co znamená mít domov pod kontrolou.

Už žádné hledání klíčů v kabelce, žádné zmatky s náhradními klíči pro návštěvu. Díky možnosti využít otisk prstu, číselný kód, kartu či mobilní aplikaci je vstup do domu záležitostí sekund – a co je důležitější, zcela ve vaší režii.

WELOCK TOUCH41: Jednoduchost, která nezklame

Model TOUCH41 je ukázkou toho, jak může být technologie elegantní a přístupná zároveň. Podporuje až 100 otisků prstů, což ocení nejen rodiny s dětmi, ale i menší firmy nebo spolubydlení. Alternativní způsoby odemykání v podobě kódu nebo aplikace přidávají další úroveň flexibility. Velkým plusem je také bezproblémová instalace – žádné vrtání, žádné kompromisy v designu dveří.

Zámek WELOCK TOUCH41 zakoupíte zde, s kódem VD50 vás vyjde na 139 eur.

WELOCK TOUCA51: Pro ty, kdo chtějí všechno

TOUCA51 je určen pro ty, kteří očekávají víc. Nabízí šest různých způsobů přístupu a zvládne obsloužit až 200 uživatelů. Skvěle se hodí pro provozy jako penziony, coworkingy nebo větší domácnosti. Praktická je i funkce chráněného PIN kódu – heslo zadáte bez obav, že by vás někdo pozoroval přes rameno.

Zámek WELOCK TOUCA51 zakoupíte zde, s kódem VD50 vás vyjde na 119 eur.

WELOCK PCB41: Bezpečí s minimálním úsilím

Kombinace snadného ovládání a vysokého zabezpečení dělá z PCB41 ideálního kandidáta pro ty, kteří chtějí funkční, ale přesto diskrétní řešení. Ať už volíte otisk, kód nebo aplikaci, přístup zůstává přehledný a snadno spravovatelný. Přehled o pohybu osob je k dispozici přímo v telefonu a vše funguje tak, jak má – bez zbytečných složitostí.

Zámek WELOCK PCB41 zakoupíte zde, s kódem VD30 vás vyjde na 119 eur.

WELOCK Wifibox: Mozek celého systému

Propojení zámků do plně funkčního ekosystému umožňuje jednotka Wifibox. Ta dokáže spravovat až osm zámků současně, a to odkudkoli. Stačí pár kliknutí v aplikaci a můžete udělit přístup opraváři, ověřit příchod dětí ze školy nebo kontrolovat historii vstupů. Ať už jste doma, v práci nebo na druhém konci světa, máte klíčové informace vždy po ruce.

WELOCK Wifibox zakoupíte za 99 eur zde.

Zámky WELOCK představují novou úroveň pohodlí a kontroly. Už nejde jen o to, kdo může otevřít dveře – jde o to, kdy, jak a za jakých podmínek. Zda má přístup jen jednou, každý den ve stejnou dobu, nebo výjimečně, když jste na cestách. Tato nová definice bezpečnosti je tichá, stylová a především funkční.

Chytré zámky nejsou jen dalším gadgetem – jsou krokem směrem k domu, který myslí za vás. A pokud jste si někdy říkali, kdy přijde ten správný čas, odpověď zní: právě teď.

Kompletní slevovou nabídku najdete zde.