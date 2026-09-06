iPhone 17 Pro letos možná vyměním za větší 18 Pro Max, díky tomuto příslušenství mi totiž zase dává smysl

Říká se, že zkusit se má všechno. Já se podle tohoto hesla řídil před pár lety u iPhone, když jsem z klasické Pro řady přešel na Pro Max. Konkrétně jsem si tehdy pořídil iPhone 13 Pro Max, který mě sice opravdu bavil a nadchnul hned v několika ohledech v čele s tehdy skvělou výdrží baterie, nicméně hmotnostně a hlavně z hlediska ovladatelnosti mi úplně nevyhovoval a já se tak po roce vrátil zpět na menší 14 Pro. Od té doby pak každoročně nezaměnitelně sahám po menším Pro modelu, který mi do ruky padne opravdu fajn. Letos si však znovu pohrávám s myšlenkou, že dám modelu Pro Max přeci jen šanci a to hned ze dvou důvodů, přičemž jeden je docela paradoxní.
Prvním důvodem, který je ale ryze logický, je to, že mě čím dál tím baví focení na telefon a pokud se vyplní spekulace ohledně toho, že nejlepší možný foťák s variabilní clonou dostane jen větší iPhone 18 Pro Max, ve výsledku nebude jiná možnost než se vydat touto cestou. Je mi sice jasné, že o rok později dorazí variabilní clona i do menšího Pro modelu, ale říkám si, že podobnou chybu jsem udělal už předloni, kdy jsem si nechal utéci lepší teleobjektiv u iPhone 16 Pro Max, čehož jsem následně trochu litoval, protože jsem si záhy začal uvědomovat, že spousta scén kolem mě by si zasloužila vyfotit v lepší kvalitě zblízka.
Druhý důvod je pak i pro mě osobně upřímně řečeno vcelku překvapivý (respektive by mě ještě před rokem vůbec nenapadlo, že budu takto uvažovat), ale přesto pádný. Je jím konkrétně Crossbody popruh, který Apple představil světu loni spolu s iPhone 17 Pro (Max). Ten jsem si totiž naprosto zamiloval a troufnu si říci, že zcela zásadně změnil způsob, jak venku nosím telefon. Ten se mi totiž z kapsy kraťasů či riflí přesunul na rameno, kde jej mám stále perfektně po ruce a prakticky mě nezatěžuje. Zároveň mi telefon dokáže při větším utažení „podržet“ tak, že se mi ovládá lépe a to klidně i jednou rukou. A právě snadná ovladatelnost v kombinaci s odlehčením kalhot je za mě další argument, který mě nutí přemýšlet o tom, že je letos dost možná rok, kdy si Pro Max model zaslouží dostat opět šanci.
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Jasně, manipulace mimo Crossbody popruh bude pořád obtížnější než v případě menšího iPhone, ale osobně mi přijde, že jestli mě něco v tomhle směru limitovalo nejvíce, byly to právě venkovní procházky a snaha jednoduše ovládat telefon venku, což by měl popruh vyřešit. Doma pak můžu telefon ovládat v klidu klidně oběma rukama, v autě se jej snažím brát do ruky co nejméně a díky displeji ve středovém panelu se mi to i daří a jiné scénáře vlastně nějak zásadně řešit nepotřebuji.
Na letošní představení iPhone jsem proto zvědavější snad víc než kdy jindy a to nikoliv jen kvůli iPhone Ultra, ale taktéž kvůli tomu, co Apple předvede u Pro Max modelu. Pokud jej totiž oproti základnímu Pro modelu něčím skutečně vyšperkuje, právě má obliba Crossbody popruhu může být nakonec argumentem, proč po větším telefonu po letech opět sáhnu. Pokud jste tedy toto příslušenství ještě nevyzkoušeli, dejte mu určitě šanci. Jakmile si na něj zvyknete, skoro si až budete říkat, že se bez něj žilo hůře.