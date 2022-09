Vybíjí se vám iPhone 14 Pro (Max) extrémní rychlostí? Možná je to kvůli této věci

Vybalili jste v posledních hodinách či dnech nový iPhone 14 Pro (Max) a děsíte se toho, jak rychle klesá výdrž jeho baterie? Pak jste na tom stejně jako jsem byl v posledních dnech já. Jelikož se mi však už baterie vcelku ustálila a telefon mi nyní vydrží více než den, zřejmě jsem již přišel na to, co mě zprvu trápilo a jelikož věřím, že ve stejném situaci nejsem sám, byla by škoda se o mou zkušenost s vámi nepodělit.

Celou zápletku s rychlým vybíjením iPhonu 14 Pro (Max) (modely 14 jsem zatím netestoval, byť jsem přesvědčen o tom, že i na ně bude mít můj „problém“ vliv) způsobuje to, zda přecházíte z iPhonu s iOS 16 či iOS 15. iOS 16 totiž přináší mimo jiné i funkci pro vyhledání duplicitních fotografií, na které vás následně upozorní a sloučí je či je smaže. Háček je však v tom, že je celá funkce výkonnostně velmi náročná, což se odráží právě na spotřebě procesoru, potažmo pak celého zařízení. V případě, že máte v telefonu jen pár stovek fotek není zřejmě moc co řešit. Já mám ale v iPhonu více než 8000 fotek s tím, že duplicit mezi nimi bylo relativně dost. A jelikož jsem věděl, že budu mít iPhone 14 Pro s iOS 16 hned v první den prodejů, rozhodl jsem se minulý týden s mým iPhonem 13 Pro Max na iOS 16 nepřecházet, ale nechat jej běžet na iOS 15, abych si nový iPhone vychutnal se vším všudy. Právě to byla přitom zpětně největší chyba. Kdybych totiž přešel, fotky se zanalyzují ještě na starém iPhonu a na „čtrnáctku“ bych tedy přecházel v tomto směru s čistým štítem. Ano, určité procesy na pozadí by samozřejmě po přechodu probíhaly i tak, nicméně nejednalo by se o takovou šílenost, kterou jsem zažíval. První den se mi totiž baterie iPhonu 14 Pro doslova ztrácena před očima s tím, že ve správci aktivit ukazovala aplikace fotky zhruba 30% spotřebu energie právě kvůli aktivitě na pozadí.

Pokud tedy máte u iPhonů 14 a iOS 16 stejnou myšlenku jako já, dopředu vás varuji – o úplně dobrý nápad se nejedná. Baterie se sice relativně rychle ustálí a iPhone se tedy stane stejně jak využitelný jako tomu bylo u vašich starších modelů, na druhou stranu však není od věci se ušetřit i těch pár hodin útrap, které člověka chtě nechtě omezí.