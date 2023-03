Jedno z nejlepších vylepšení iPhonů 15 Pro bude nakonec přeci jen pro model Max

iPhony 15 Pro (Max) toho mají přinést na podzim relativně dost nového. Bohužel, ne všechny základní technické specifikace však budou tyto modely sdílet, kvůli čemuž tak bude nutné v případě, že bude uživatel chtít to nejlepší, co Apple nabízí, sáhnout po modelu Max. Jedině ten má totiž přinést periskopický teleobjektiv, který mu dodá výrazně lepší optický zoom než tomu je nyní u objektivů standardní konstrukce. Tvrdí to alespoň analytik Ming-Chi Kuo.

Že dostanou iPhony 15 Pro Max coby jediné periskopické objektivy jsme v posledních měsících slyšeli hned několikrát. Poté však začala valná většina zdrojů tvrdit, že se objektiv podařil „nacpat“ nakonec i do 6,1“ iPhonů 15 Pro a ani letos tedy nebude nutné v případě koupě nejvybavenějšího modelu sáhnout jen po iPhonu Max. Nyní však Ming-Chi Kuo přišel se zprávou, že se nakonec přeci jen s periskopickým objektivem v iPhonu 15 Pro nepočítá a že bude tedy tento prvek exkluzivní jen pro model Max. Vyrobit ho má společnost Largen, která s Applem v minulosti spolupracovala na celé řadě komponentů. V tomto směru by se tedy mělo jednat o sázku na jistotu.

Fotogalerie iPhone 15 Pro z boku iPhone 15 Pro display iPhone 15 Pro od Applu iphone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro fotoaparat iphone 15 Pro iphone 15 pro fotoaparat iPhone 15 Pro usb-c iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Ultra Apple iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Pro Ultra Apple Vstoupit do galerie

Ačkoliv se 6,1“ a 6,7“ modely lišily nepatrně i v minulých letech například velikostí snímače a tak podobně, Apple o nich vždy hovořil coby o jedné verzi, jelikož rozdíly mezi nimi byly minimální. Pokud se však naplní Kuova slova, kalifornský gigant se svou nabídkou vrátí do roku 2016 a dříve, kdy nabízel iPhony taktéž ve dvou velikostech s tím, že menší disponovala jen jednoduchým fotoaparátem a větší pak duálním. Volnost volby se tak rázem tak trochu vytratí, protože ne každému přeci jen iPhone Max vyhovuje.