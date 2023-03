Applu unikly informace o nových tlačítkách iPhonů 15 Pro! Je na co se těšit

Jednou z největších novinek chystaných iPhonů 15 Pro budou bezesporu nová haptická tlačítka, kterými Apple nahradí dosavadní fyzická. O těch jsme sice doposud věděli jen to, jak budou vypadat, nicméně díky novému úniku informací, na který jako první upozornil portál MacRumors, víme nyní leccos i o jejich funkčnosti. A že bude o co stát.

Mnozí jablíčkáři se v posledních týdnech ptali na to, jak Apple vyřeší zapínání telefonu, potažmo uvedení do Recovery módu a tak podobně – tedy jinými slovy věci, které se zpravidla provádí ve chvíli, kdy je zařízení vypnuté, zaseknuté a tak podobně. Zdroje MacRumors nicméně tvrdí, že Apple vsadí „jen“ na novou generaci nízkoenergetického mikroprocesoru, který by měl funkčnost tlačítkům po vypnutí zajišťovat. V současnosti je toto řešení využívání například pro lokaci iPhonu přes Najít po jeho vypnutí či vybití baterie, takže se pro Apple nebude jednat o žádnou novinku. Bude pro něj však klíčové, aby jeho nový mikroprocesor dokázal udržet „při životě“ co možná nejdéle, takže pro něj bude muset vyhradit určitou část baterie, která se bude o jeho „pohon“ starat a která ve výsledku nebude využitelná pro zbytek hardwaru.

Co se týče dalších zajímavých informací o tlačítkách, zdroje tvrdí, že Apple stále přemýšlí nad tím, zda jim vnukne haptickou odezvu i při vypnutí telefonu, nebo budou v takovém případě bez odezvy, avšak stále s reakcí. Otazníky navíc zatím visí i nad tím, jak přesně se bude chovat například ovládání hlasitosti. Apple totiž testuje jak verzi chování shodnou s tou, kterou známe z nynějších fyzických tlačítek (tedy „klikání“ pro pozvolné snižování a podržení po dlouhé), tak i verzi založenou na snímání tlaku, kdy by po intenzivním stisku hlasitost okamžitě spadla na minimum, zatímco při nižším tlaku by se snížila jen nepatrně. Jakmile by se tedy uživatel naučil s tlakem na tlačítka pracovat, teoreticky by se ovládání hlasitosti na iPhonu výrazným způsobem zrychlilo. Vše je ale zatím stále ve fázi testování a až jeho závěr odhalí, co je lepší cesta.