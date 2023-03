iPhony 15 Pro okopírují jednu z nejužitečnějších vychytávek Apple Watch Ultra

Přestože se Apple snaží informace o chystaných iPhonech 15 Pro tutlat, jak to jen jde, pravdou je, že se mu to ani letos vůbec nedaří. O novinkách toho totiž víme už nyní – tedy dobrého půl roku před jejich představením – skutečně mnoho a jak se zdá, další a další informace budou přibývat. S velmi zajímavou zprávou přišel před pár hodinami například i portál AppleTrack spolupracující s řadou přesných leakerů. Tvrdí, že iPhony 15 Ultra okopírují jednu z nejužitečnějších vychytávek Apple Watch Ultra ve formě akčního tlačítka.

Není žádným tajemstvím, že iPhony 15 Pro mají letos přijít o klasický přepínač tichého a hlasitého režimu. Ten by mělo podle dostupných informací nahradit haptické tlačítko, stejně jako tomu bude u tlačítek pro regulaci hlasitosti či u power buttonu. A právě tlačítko pro přepínání režimů se má dočkat výrazného zkomplexnění, jelikož se z něj má podle leakerů stát obdoba akčního tlačítka z Apple Watch Ultra. Jinými slovy, kromě přepínání režimů by jej mělo být nově možné „naprogramovat“ pro řadu dalších úkonů například ve formě rozsvěcení lucerny a tak podobně. Díky tomu tak bude možné spouštět nejrůznější funkce iPhonu bez dotyku displeje, což jeho ovládání jednak zrychlí, ale také zjednoduší například ve chvíli, kdy je jeho displej mokrý a špatně reaguje an dotyk. Vzhledem k tomu, že minimálně jednu možnost tlačítka zabere přepnutí tichého a hlasitého režimu je sice jasné, že ve výsledku až tak mnoho možností k programování nebude, i kdyby však dostali uživatelé do rukou jednu či dvě programovatelné funkce, bude se jednat o velmi zajímavý upgrade.

Programovatelné tlačítko bude ve výsledku druhou věcí, kterou by měly iPhony 15 Pro s Apple Watch Ultra sdílet. Kromě něj se totiž počítá třeba i s nasazením titanového těla, díky kterému by měly být odolnější a zároveň o něco lehčí než ocelové verze z předešlých let. Pravděpodobné je však bohužel to, že si oproti předešlým letům za novinku i připlatíme. Na americkém trhu se totiž se zdražováním počítá a jelikož se cena na něm vždy promítá do cen ve zbytku světa, je pravděpodobnost zdražení vskutku vysoká.