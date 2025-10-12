Recenze Apple Crossbody popruhu: Skvělý doplněk, který je dotažen prakticky k dokonalosti

Nebyly to jen nové iPhony, Apple Watch či AirPods Pro, co Apple na své zářijové Keynote před pár týdny světu představil. Vedle těchto novinek totiž dorazila i řada nových doplňků, mezi kterými vyčnívá dle mého názoru nejvíce dva kousky – konkrétně Crossbody popruhy a TechWoven kryty. První jmenované příslušenství přitom vyvolalo mezi jablíčkáři solidní poprask zejména kvůli ceně, která se zdá mnohým přemrštěná. Je ale tento doplněk skutečně jen předraženou zbytečností, kterou si nemá smysl pořídit? Přesně tuto otázku jsem si samozřejmě při představení pokládal taky a jelikož mi dorazil Crossbody popruh na vyzkoušení, je na čase se mu podívat „na zoubek“.
Upřímně musím říci, že jsem se na příchod tohoto doplňku docela těšil, protože se mi myšlenka popruhu pro telefon zejména při nošení v létě na procházkách, výletech a tak podobně docela líbí. Na trhu je sice popruhů už nyní opravdu dost (zejména těch pro fotoaparáty), nicméně najít minimalistický kousek, který by se vám líbil a zároveň perfektně plnil to, co od něj očekáváte, nebylo úplně jednoduché. Samostatnou kapitolou jsou pak kryty, u kterých otvory pro poutka doposud tak úplně standardem nebyly, byť se to nyní prakticky 100% změní vzhledem k tomu, jakým směrem se Apple vydal. Ale zpět k Crossbody popruhu.
Jeho tělo je vyrobeno ze 100% recyklovaných PET vláken a ačkoliv může z fotek trochu připomínat třeba nylonové smyčky pro Apple Watch, faktem je, že oproti těmto řemínkům pro Watch je Crossbody popruh podstatně tvrdší a méně poddajný. To dost možná i proto, že má magnetické jádro, které zajišťuje, že se jednotlivé části popruhu vždy přichytí k sobě a žádná z částí tak nemá tendenci jakkoliv odečnívat, někde nevzhledně plandat a tak podobně. Regulaci délky popruhu, kterou si můžete upravit v rozpětí 1080 mm až 2080 mm, pak provádíte jednoduše pomocí utahování či povolování jednotlivých částí proti sobě nebo od sebe. Zkrátka a dobře, naprosto jednoduchý mechanismus.
Fotogalerie
Pokud se pak ptáte na to, jak se telefon k popruhu připevní, je to jednoduše pomocí poutek, která provlečete otvory v krytu s tím, že na jejich druhém konci jsou kovová očka, která se uchytí přes rozepínací konce k popruhu. Jedná se tedy o rychlé, snadné a troufnu si říci, že i bezpečné řešení. Jakmile se totiž konce popruhu secvaknou, velmi pevně drží a je tedy velmi nepravděpodobné, že by z vás byl schopen telefon někdo například snadno strhnout.
Šířka popruhu je 12 mm, což je za mě dobrý kompromis mezi minimalistickým designem a popruhem, který se vám nebude nepříjemně zařezávat do ramene kvůli hmotnosti telefonu. Respektive, neměl by. Já osobně jsem popruh testoval se všemi letos vydaným iPhony a musím říci, že ani v případě Pro Max modelu mi nepřišlo, že by měl popruh tendenci se nějak zásadně zařezávat. Nejvíce času jsem jej pak používal v kombinaci s iPhonem 17 Pro a Air, které jsem na něm prakticky necítil. V tomto směru si tedy nemůžu absolutně stěžovat. A to samé v bledě modrém pak platí i o tom, jak drží popruh na ramenu. Protože je vyroben z matného materiálu, nemá tendenci z vás jakkoliv klouzat a to ani v případě, že si vezmete například šusťákovou bundu s lesklejším povrchem.
Fotogalerie #2
Já testoval konkrétně světle šedý a zelený Crossbody popruh, přičemž zejména u světlého jsem měl trochu obavu z toho, zda se mi nepodaří hned ušpinit. Musím ale říci, že na popruhu nečistoty neulpívají a díky tomu, že je de facto umělohmotný, je i voděodolný v tom smyslu, že pokud jej budete používat třeba v dešti, minimálně v prvních minutách nebude mít tendenci absolutně nasát vodu, stejně jako tomu je u TechWoven obalů. A když se popruh ušpiní, stačí jej dle návodu Applu otřít hadříkem s mýdlovou vodou a mělo by být po problému. Já přidal konkrétně trochu Jaru a popruh byl po ušpinění od prachu ze zahrady jako nový. Velmi kladně pak musím zhodnotit i to, že jakmile si popruh nastavíte na určitou délku, můžete se spolehnout na to, že vám nebude postupně povolovat, ale bude držet tak, jak jste si jej nastavili. Nemusíte se tedy obávat žádného dodatečného upravování či čehokoliv podobného.
Nejdiskutovanější věcí u Crossbody popruhu je bezesporu jeho cena, kterou Apple nastavil na 1790 Kč a kterou některé česká média extrémně zveličovala, protože do ní přičítala ještě cenu originálních Apple krytů a kvůli tomu se tak mohlo zdát, že celé řešení stojí přes 3000 Kč. Realita je však taková, že Crossbody popruh samozřejmě funguje s jakýmkoliv krytem, který má otvory na poutka, což může být klidně i cokoliv z AliExpresu za doslova desetikoruny.
Fotogalerie #3
A ačkoliv si plně uvědomuji, že ani 1790 Kč není rozhodně málo peněz, myslím si, že je cenovka nastavena férově. Stačí se totiž podívat na popruhy ostatních výrobců a hned vám bude jasné, že za ně zaplatíte dost podobně. Vždyť třeba takový Peak Design prodává popruhy k foťáku klidně i za 1990 Kč. Jasně, najdou se i levnější, ale u Applu se holt platí za značku. V tomto směru si tedy myslím, že kritika na místě určitě není, protože stejným metrem bychom pak mohli kritizovat i Apple kryty a vše ostatní z jeho dílny. Navíc – a to je důležité zmínit – ostatní výrobci (třeba právě Peak Design) nenabízí popruhy s magnetickým jádrem, které je v případě Crossbody popruhu klíčovým prvkem úspěchu.
Kdybych tedy měl Apple Crossbody popruh po pár týdnech používání zhodnotit, vlastně bych na něm nenašel žádné negativum – tedy snad až na to, že by za mě bylo fajn, kdyby Apple přibaloval do balení více poutek na kryty, potažmo si je bylo možné alespoň dokoupit a opatřit si tak jimi více krytů a mezi nimi jen točit popruh. Nicméně to, jak se popruh sám o sobě používá, je za mě osobně velmi příjemné a věřím, že si tento styl nošení telefonu mnoho lidí oblíbí. Já si jej nemohl vynachválit jak při podzimních procházkách s kočárkem, kdy jsem potřeboval mít volné ruce, ale zároveň telefon po ruce, ale třeba i v obchodě při nákupu, jelikož mám v telefonu napsán seznam věcí, co koupit. Zvykl jsem si na něj natolik, že jsem si jej pak bral automaticky, protože mi zkrátka vyhovovalo víc mít telefon na hrudi po ruce než v kapse. Pokud se vám tedy stejně jako mě myšlenka popruhu coby změny toho, jak jste zvyklí telefon nosit, líbí, pak do něj určitě jděte.