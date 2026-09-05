Konec náhodného kupování LEGO minifigurek! Tahle bezplatná aplikace vám během vteřiny ukáže, která se ukrývá v krabičce

Pokud stejně jako já čas od času uděláte radost koupí sběratelské LEGO minifigurky, asi moc dobře znáte ten pocit, kdy stojíte v obchodě před krabičkami a přemýšlíte, zda uvnitř náhodou nebude figurka, kterou už doma máte. Od chvíle, kdy LEGO přešlo z neprůhledných sáčků na papírové krabičky, navíc zmizela i možnost zkoušet jednotlivé dílky nahmatat. Naštěstí ale existuje velmi jednoduché řešení ve formě rozpoznávací aplikace omgbricks, kterou jsem nyní sám vyzkoušel. A funguje naprosto bezvadně.
Celé kouzlo spočívá v malém čtvercovém 2D kódu na spodní straně krabičky, který není stejný jako klasický čárový kód a obsahuje informace, podle kterých lze určit konkrétní minifigurku uvnitř. omgbricks jej dokáže přečíst pomocí fotoaparátu telefonu a následně vám rovnou zobrazí obrázek figurky, která se má v balení nacházet.
Fotogalerie
Vyzkoušel jsem to a opravdu to funguje
Přiznám se, že jsem byl před prvním použitím docela skeptický. Vzal jsem tedy nerozbalenou krabičku, spustil scanner a namířil fotoaparát na kód. Prakticky okamžitě se mi na displeji zobrazila konkrétní minifigurka. Tímhle způsobem jsem si proto v obchodě prohlédl více krabiček, abych našel tu, která má skrývat figurku, kterou jsem chtěl. Krabičku jsem následně koupil, otevřel a uvnitř byla skutečně přesně ta figurka, kterou omgbricks předpověděl.
Na celém řešení je skvělá nejen spolehlivost, ale i rychlost. Nemusíte totiž kód složitě fotit, opisovat čísla nebo něco hledat v databázi, ale bohatě stačí na něj namířit fotoaparát a během okamžiku víte, co držíte v ruce. Aplikace navíc umí skenovat až čtyři krabičky současně, takže pokud před sebou máte celou řadu minifigurek, můžete je projet opravdu velmi rychle. Scanner navíc podporuje řadu novějších sérií sběratelských minifigurek, například série 25, 26 a 27, Formula 1, Spider-Verse nebo Dungeons & Dragons. Samotné skenování je navíc podle tvůrců bez omezení a zdarma. Aplikace je dostupná pro iPhone i Android.
omgbricks toho samozřejmě umí podstatně víc. Obsahuje databázi více než 20 000 LEGO setů, umožňuje spravovat vlastní sbírku a wishlist, sledovat ukončování prodeje stavebnic, návody nebo aktuální LEGO promo akce a GWP. Pokud ale sbíráte minifigurky, už samotný scanner stojí za instalaci. Já jej vyzkoušel na vlastní krabičce a trefil se naprosto přesně. Za mě je tak doba kupování minifigurek naslepo definitivně pryč.