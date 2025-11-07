LEGO oficiálně představilo Star Trek: U.S.S. Enterprise! Vypadá fantasticky, stojí ale raketu

A je to oficiální! Po nedávném úniku oficiálních fotek LEGO Star Trek: U.S.S. Enterprise totiž dánský stavebnicový gigant tento set před pár hodinami oficiálně představil. A že je o co stát. Jedná se totiž o velmi pěkný kousek, který je zpracován do nejmenšího detailu a co víc, nechybí v něm ani ikoničtí členové posádky této vesmírné lodi. Cena sice není nejnižší, fajn je nicméně to, že k lodi dostanete i menší raketoplán Shuttlepod a to zcela zdarma, pokud si loď objednáte v prvních dnech prodejů.
Jak jsme již psali výše, odel lodi Enterprise rozhodně nešetří detaily. Najdete tu odnímatelný velitelský talíř i druhé podpalubí, warp gondoly s typickými červenými a modrými akcenty, otevírací palubu i dvojici mini raketoplánů. Všechno pak doplňuje elegantní šikmý podstavec s informačním štítkem o lodi, díky kterému loď působí, jako by se skutečně vznášela v prostoru. Celá stavba se přitom skládá z 3 600 dílků, takže vás čeká několik příjemně relaxačních hodin plných pečlivého skládání a objevování všech drobných detailů.
Samozřejmě nechybí ani postavy, bez kterých by Enterprise nebyla tím, čím je. V balení najdete devět ikonických minifigurek včetně kapitána Jeana-Luca Picarda, velitele Williama Rikera, Worfa, Data, doktorky Beverly Crusherové, Geordiho La Forge, poradkyně Deanny Troiové, barmanky Guinan a Wesleyho Crushera. Každý z nich navíc přichází s tematickými doplňky, které potěší každého fanouška – od phaseru a trikordéru až po pozoun se stojanem nebo generátor tažných paprsků. Nechybí ani legendární kočka Spot, bez které by Datův svět nebyl kompletní.
LEGO navíc nezapomnělo ani na moderní přístup ke stavění. Pomocí aplikace LEGO Builder si můžete celý model postavit podle přehledného 3D návodu, který vás provede krok za krokem. Hotový model měří přibližně 27 centimetrů na výšku, 60 na délku a 48 na šířku, takže se rozhodně neztratí ani v prostornější vitríně.
Nová Enterprise tak není jen obyčejnou stavebnicí, ale spíš poctou jednomu z nejznámějších sci-fi světů všech dob. Je to kousek, který potěší všechny fanoušky Star Treku, milovníky designových modelů i dospělé stavitele, kteří si chtějí připomenout, proč je LEGO pořád tak návykové. Pokud jste kdy snili o tom, že usednete do křesla kapitána Picarda, teď máte šanci si alespoň část toho snu postavit doma z kostek. Set vstoupí do prodeje už 28. listopadu a to za cenu 9699 Kč.