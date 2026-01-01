Zavřít reklamu

8 překrásných LEGO Star Wars novinek pro rok 2026, které by vám neměly uniknout

Ostatní články
Jiří Filip
0

Dánský stavebnicový gigant LEGO se v posledních měsících skutečně činí. Takřka každý týden totiž odhalí nové sety, z nichž minimálně pár kousků stojí za pozornost ať už pro svou kreativitu, promyšlenost či provázanost s nejrůznějšími fanouškovskými světy. A právě to se stalo i nedávno. LEGO totiž nadělilo fanouškům Star Wars další klenoty v podobě 8 dalších setů z kouzelnického světa. Pokud jste tedy milovníky kouzelnického světa z pera J. K. Rowlingové, tímto LEGO setem si přijdete na své. Pojďme si je postupně prohlédnout.

LEGO za super ceny lze zakoupit zde

Útočný křižník třídy Venator

Pusťte se do stavby ikonického Útočného křižníku třídy Venator a užijte si pocit, že máte část flotily Galaktické republiky přímo u sebe doma. Tahle stavebnice věrně zachycuje jeho aerodynamický design a typickou siluetu, kterou znají fanoušci Pomsty Sithů. Díky důmyslným detailům a sestavitelnému podstavci je hotový model ideální nejen na stavění, ale i na výstavku, kde skvěle vynikne.

Jako součást kolekce středně velkých vesmírných lodí LEGO Star Wars potěší hlavně dospělé fanoušky prequelové trilogie, kteří ocení komplexnější stavitelský zážitek. Aplikace LEGO Builder navíc umožní sledovat pokrok a model otáčet ve 3D. V balení najdete celkem 643 dílků.

Set se začne prodávat 1. ledna za 1999 Kč. 

75441 Prod en gb.png 75441_Prod_en-gb.png
75441 boxprod v39 en gb.png 75441_boxprod_v39_en-gb.png
75441 Lifestyle Build 03 en gb.jpg 75441_Lifestyle_Build_03_en-gb.jpg
75441 WEB SEC01 NOBG en gb.png 75441_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
75441 Lifestyle Build 04 en gb.jpg 75441_Lifestyle_Build_04_en-gb.jpg
75441 Lifestyle Cons 01 en gb.jpg 75441_Lifestyle_Cons_01_en-gb.jpg
75441 Lifestyle Envr 02 en gb.jpg 75441_Lifestyle_Envr_02_en-gb.jpg
75441 WEB SEC02 NOBG en gb.png 75441_WEB_SEC02_NOBG_en-gb.png
75441 Lifestyle Envr 04 en gb.jpg 75441_Lifestyle_Envr_04_en-gb.jpg
75441 WEB SEC03 en gb.jpg 75441_WEB_SEC03_en-gb.jpg
75441 Box5 v39 en gb.png 75441_Box5_v39_en-gb.png
75441 Lifestyle Cons 02 en gb.jpg 75441_Lifestyle_Cons_02_en-gb.jpg
Vstoupit do galerie

AT-AT

Stavebnice AT-AT pro dospělé dokáže během chvíle přenést legendární bitvu o Hoth přímo do obýváku. Postupně skládáte ikonického kráčejícího obra Galaktického impéria a nechybí ani sněžný spídr Povstalců, který se pokouší omotat tažné lano kolem jeho nohou – přesně jako v Impérium vrací úder. Díky podstavci s cedulkou je hotový model zároveň působivou dekorací, která i po dokončení připomene adrenalin celé scény.

Jako součást kolekce středně velkých výstavních modelů LEGO Star Wars jde o perfektní volbu hlavně pro dospělé fanoušky a sběratele, kteří ocení nostalgii i stavitelský zážitek. Aplikace LEGO Builder umožní pohodlné sledování postupu a práci ve 3D. Celkem na vás čeká 525 dílků.

Set se začne prodávat 1. ledna za 1629 Kč.

75440 Prod en gb.png 75440_Prod_en-gb.png
75440 boxprod v39 en gb.png 75440_boxprod_v39_en-gb.png
75440 WEB SEC01 NOBG en gb.png 75440_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
75440 WEB SEC02 NOBG en gb.png 75440_WEB_SEC02_NOBG_en-gb.png
75440 Lifestyle Build 05 en gb.jpg 75440_Lifestyle_Build_05_en-gb.jpg
75440 Lifestyle Build 06 en gb.jpg 75440_Lifestyle_Build_06_en-gb.jpg
75440 Lifestyle Cons 01 en gb.jpg 75440_Lifestyle_Cons_01_en-gb.jpg
75440 Lifestyle Envr 01 en gb.jpg 75440_Lifestyle_Envr_01_en-gb.jpg
75440 WEB SEC03 en gb.jpg 75440_WEB_SEC03_en-gb.jpg
75440 Lifestyle Envr 03 en gb.jpg 75440_Lifestyle_Envr_03_en-gb.jpg
75440 Lifestyle Cons 02 en gb.jpg 75440_Lifestyle_Cons_02_en-gb.jpg
75440 Box5 v39 en gb.png 75440_Box5_v39_en-gb.png
Vstoupit do galerie

Astromechanický droid BB-8

Stavebnice LEGO Star Wars Astromechanický droid BB-8 zaujme hlavně svou roztomilostí a zároveň tím, jak věrně dokáže přenést ikonického hrdinu ze Síla se probouzí do podoby z kostek. Po sestavení jej můžete prohánět po rovném povrchu, zatímco jeho hlava se náhodně otáčí – přesně ten typ drobnosti, který dětem okamžitě vykouzlí úsměv. Nechybí ani otevírací poklop s „rukou s hořákem“, připomínající jeden z nejvtipnějších momentů filmu se slavně pozvednutým palcem.

Model si pak můžete vystavit společně s cedulkou a malou figurkou BB-8, díky čemuž z něj bude sympatická dekorace nejen do dětského pokoje. Stavebnice je ideální pro děti od 10 let a stavění usnadňuje aplikace LEGO Builder se sledováním pokroku ve 3D. Uvnitř najdete celkem 569 dílků.

Set se začne prodávat 1. ledna za 2249 Kč. 

75452 Prod en gb.png 75452_Prod_en-gb.png
75452 boxprod v39 en gb.png 75452_boxprod_v39_en-gb.png
75452 WEB SEC03 NOBG en gb.png 75452_WEB_SEC03_NOBG_en-gb.png
75452 Lifestyle build en gb.jpg 75452_Lifestyle_build_en-gb.jpg
75452 Lifestyle cons 2 en gb.jpg 75452_Lifestyle_cons_2_en-gb.jpg
75452 Lifestyle envr en gb.jpg 75452_Lifestyle_envr_en-gb.jpg
75452 WEB SEC01 NOBG en gb.png 75452_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
75452 Box5 v39 en gb.png 75452_Box5_v39_en-gb.png
75452 Lifestyle cons en gb.jpg 75452_Lifestyle_cons_en-gb.jpg
Vstoupit do galerie

Cobb Vanth a spídr

Se stavebnicí LEGO Star Wars inspirovanou Mandalorianem můžete znovu prožít napínavé souboje mezi Cobbem Vanthem a nájemným zabijákem Cadem Banem. Z kostek si postavíte detailní spídr, který nabízí sedadlo pro minifigurku, úložný prostor na doplňky a dokonce i ikonickou helmu Boba Fetta. Nechybí minifigurky obou protivníků – Cobb s tryskovým batohem a Cad Bane s dvojicí blasterů – takže akční bitva může vypuknout okamžitě.

Stavebnice je ideální dárek pro děti od 7 let, které milují Mandaloriana i Boba Fetta, a díky aplikaci LEGO Builder si mohou model jednoduše přibližovat, otáčet a postupně stavět. Uvnitř najdete 207 dílků.

Set se začne prodávat 1. ledna za 729 Kč. 

75437 Prod en gb.png 75437_Prod_en-gb.png
75437 boxprod v39 en gb.png 75437_boxprod_v39_en-gb.png
75437 Lifestyle cons 2 en gb.jpg 75437_Lifestyle_cons_2_en-gb.jpg
75437 Lifestyle cons en gb.jpg 75437_Lifestyle_cons_en-gb.jpg
75437 Lifestyle envr en gb.jpg 75437_Lifestyle_envr_en-gb.jpg
75437 WEB SEC01 NOBG en gb.png 75437_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
75437 Lifestyle build en gb.jpg 75437_Lifestyle_build_en-gb.jpg
75437 WEB SEC02 NOBG en gb.png 75437_WEB_SEC02_NOBG_en-gb.png
75437 WEB PRI NOBG en gb.png 75437_WEB_PRI_NOBG_en-gb.png
75437 Box5 v39 en gb.png 75437_Box5_v39_en-gb.png
Vstoupit do galerie

Bitevní balíček obléhání Mandalore

Bitevní balíček obléhání Mandalore potěší každé dítě, které miluje svět Star Wars a chce si přehrát vlastní verzi slavného střetu z Klonových válek. V krabici najdete čtyři minifigurky – dvojici příslušníků mandalorianského super komanda a dva vojáky 332. legie – spolu s jejich výbavou, spídrem a malou barikádou. Doplňky i vystřelovače přímo vybízejí k akčnímu hraní a děti mohou zapojit i tryskové batohy pro útok ze vzduchu.

Stavebnice je vhodná pro fanoušky od 6 let, nabízí rychlé sestavení, které podporuje aplikace LEGO Builder, a se 116 dílky poslouží jako skvělý vstup do větší sbírky bitevních setů.

Set se začne prodávat 1. ledna za 479 Kč. 

75449 Prod en gb.png 75449_Prod_en-gb.png
75449 boxprod v39 en gb.png 75449_boxprod_v39_en-gb.png
75449 WEB SEC01 NOBG en gb.png 75449_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
75449 WEB SEC02 NOBG en gb.png 75449_WEB_SEC02_NOBG_en-gb.png
75449 Lifestyle Cons en gb.jpg 75449_Lifestyle_Cons_en-gb.jpg
75449 Lifestyle Envr en gb.jpg 75449_Lifestyle_Envr_en-gb.jpg
75449 Lifestyle Cons 2 en gb.jpg 75449_Lifestyle_Cons_2_en-gb.jpg
75449 Lifestyle Cons 4 en gb.jpg 75449_Lifestyle_Cons_4_en-gb.jpg
75449 Box5 v39 en gb.png 75449_Box5_v39_en-gb.png
Vstoupit do galerie

Groguova usedlost

Groguova usedlost je ideální první stavebnice LEGO Star Wars pro děti od 4 let, které chtějí vstoupit do světa Mandaloriana. Nabízí snadno sestavitelný model s pohyblivým Grogem, sorganskou žábou a drobnými doplňky inspirovanými seriálem – od ohniště až po modré makronky, z nichž jednu může Grogu „schovat do bříška“.

Katapult na žábu i jednoduchý obrázkový návod podporují samostatné hraní, přičemž aplikace LEGO Builder umožní malým stavitelům model přibližovat a otáčet. Díky 107 dílkům jde o perfektní dárek pro předškoláky a mladé fanoušky Star Wars.

Set se začne prodávat 1. ledna za 479 Kč.

75443 WEB SEC03 NOBG en gb.png 75443_WEB_SEC03_NOBG_en-gb.png
75443 Lifestyle Cons en gb.jpg 75443_Lifestyle_Cons_en-gb.jpg
75443 WEB SEC02 NOBG en gb.png 75443_WEB_SEC02_NOBG_en-gb.png
75443 Lifestyle Cons 2 en gb.jpg 75443_Lifestyle_Cons_2_en-gb.jpg
75443 Lifestyle Envr en gb.jpg 75443_Lifestyle_Envr_en-gb.jpg
75443 Box5 v39 en gb.png 75443_Box5_v39_en-gb.png
75443 Lifestyle Cons 5 en gb.jpg 75443_Lifestyle_Cons_5_en-gb.jpg
Vstoupit do galerie

Robotický oblek klonového šokového vojáka

Robotický oblek klonového šokového vojáka je ideální vstupní stavebnice LEGO Star Wars pro děti od 6 let, které si chtějí užít akční hraní i jednoduché stavění. Nabízí pohyblivou figurku obleku s kokpitem pro minifigurku, místem pro blasterovou pušku a vystřelovačem, takže může okamžitě vyrazit do boje.

Červeno-bílé provedení dodává obleku autentický vzhled a skvěle vynikne i na poličce. Stavebnice obsahuje 151 dílků a podporuje intuitivní stavění pomocí aplikace LEGO Builder, která umožní otáčet model a sledovat pokrok.

Set se začne prodávat 1. ledna za 369 Kč. 

75448 Prod en gb.png 75448_Prod_en-gb.png
75448 boxprod v29 en gb.png 75448_boxprod_v29_en-gb.png
75448 WEB SEC02 NOBG en gb.png 75448_WEB_SEC02_NOBG_en-gb.png
75448 WEB SEC01 NOBG en gb.png 75448_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
75448 Lifestyle Cons en gb.jpg 75448_Lifestyle_Cons_en-gb.jpg
75448 Box5 v39 en gb.png 75448_Box5_v39_en-gb.png
75448 Lifestyle Cons 1 en gb.jpg 75448_Lifestyle_Cons_1_en-gb.jpg
75448 Lifestyle Cons 2 en gb.jpg 75448_Lifestyle_Cons_2_en-gb.jpg
75448 Lifestyle Envr en gb.jpg 75448_Lifestyle_Envr_en-gb.jpg
Vstoupit do galerie

Mandalorian a Grogu a spídrová motorka

S touto stavebnicí Mandalorian a Grogu a spídrová motorka si děti od 6 let snadno připomenou akční scény z planety Tatooine. Model nabízí spídrovou motorku s místem pro Mandaloriana za řídítky a brašnou pro Grogua, nechybí ani blasterová puška připevněná na zadní část vozidla.

Stavebnice se rychle sestavuje, takže se malí fanoušci mohou ihned pustit do hry a vymýšlet vlastní dobrodružství. Aplikace LEGO Builder navíc usnadní stavění díky 3D návodu. Celkem 58 dílků.

Set se začne prodávat 1. ledna za 249 Kč. 

75436 Prod en gb.png 75436_Prod_en-gb.png
75436 boxprod v39 en gb.png 75436_boxprod_v39_en-gb.png
75436 Lifestyle Cons 2 en gb.jpg 75436_Lifestyle_Cons_2_en-gb.jpg
75436 Lifestyle Cons 3 en gb.jpg 75436_Lifestyle_Cons_3_en-gb.jpg
75436 WEB SEC01 NOBG en gb.png 75436_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
75436 Lifestyle Envr en gb.jpg 75436_Lifestyle_Envr_en-gb.jpg
75436 Lifestyle Build en gb.jpg 75436_Lifestyle_Build_en-gb.jpg
75436 WEB PRI NOBG en gb.png 75436_WEB_PRI_NOBG_en-gb.png
75436 WEB SEC03 NOBG en gb.png 75436_WEB_SEC03_NOBG_en-gb.png
75436 Box5 v39 en gb.png 75436_Box5_v39_en-gb.png
75436 WEB SEC02 NOBG en gb.png 75436_WEB_SEC02_NOBG_en-gb.png
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.