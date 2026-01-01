8 překrásných LEGO Star Wars novinek pro rok 2026, které by vám neměly uniknout

Dánský stavebnicový gigant LEGO se v posledních měsících skutečně činí. Takřka každý týden totiž odhalí nové sety, z nichž minimálně pár kousků stojí za pozornost ať už pro svou kreativitu, promyšlenost či provázanost s nejrůznějšími fanouškovskými světy. A právě to se stalo i nedávno. LEGO totiž nadělilo fanouškům Star Wars další klenoty v podobě 8 dalších setů z kouzelnického světa. Pokud jste tedy milovníky kouzelnického světa z pera J. K. Rowlingové, tímto LEGO setem si přijdete na své. Pojďme si je postupně prohlédnout.
Útočný křižník třídy Venator
Pusťte se do stavby ikonického Útočného křižníku třídy Venator a užijte si pocit, že máte část flotily Galaktické republiky přímo u sebe doma. Tahle stavebnice věrně zachycuje jeho aerodynamický design a typickou siluetu, kterou znají fanoušci Pomsty Sithů. Díky důmyslným detailům a sestavitelnému podstavci je hotový model ideální nejen na stavění, ale i na výstavku, kde skvěle vynikne.
Jako součást kolekce středně velkých vesmírných lodí LEGO Star Wars potěší hlavně dospělé fanoušky prequelové trilogie, kteří ocení komplexnější stavitelský zážitek. Aplikace LEGO Builder navíc umožní sledovat pokrok a model otáčet ve 3D. V balení najdete celkem 643 dílků.
Set se začne prodávat 1. ledna za 1999 Kč.
Fotogalerie
AT-AT
Stavebnice AT-AT pro dospělé dokáže během chvíle přenést legendární bitvu o Hoth přímo do obýváku. Postupně skládáte ikonického kráčejícího obra Galaktického impéria a nechybí ani sněžný spídr Povstalců, který se pokouší omotat tažné lano kolem jeho nohou – přesně jako v Impérium vrací úder. Díky podstavci s cedulkou je hotový model zároveň působivou dekorací, která i po dokončení připomene adrenalin celé scény.
Jako součást kolekce středně velkých výstavních modelů LEGO Star Wars jde o perfektní volbu hlavně pro dospělé fanoušky a sběratele, kteří ocení nostalgii i stavitelský zážitek. Aplikace LEGO Builder umožní pohodlné sledování postupu a práci ve 3D. Celkem na vás čeká 525 dílků.
Set se začne prodávat 1. ledna za 1629 Kč.
Fotogalerie #2
Astromechanický droid BB-8
Stavebnice LEGO Star Wars Astromechanický droid BB-8 zaujme hlavně svou roztomilostí a zároveň tím, jak věrně dokáže přenést ikonického hrdinu ze Síla se probouzí do podoby z kostek. Po sestavení jej můžete prohánět po rovném povrchu, zatímco jeho hlava se náhodně otáčí – přesně ten typ drobnosti, který dětem okamžitě vykouzlí úsměv. Nechybí ani otevírací poklop s „rukou s hořákem“, připomínající jeden z nejvtipnějších momentů filmu se slavně pozvednutým palcem.
Model si pak můžete vystavit společně s cedulkou a malou figurkou BB-8, díky čemuž z něj bude sympatická dekorace nejen do dětského pokoje. Stavebnice je ideální pro děti od 10 let a stavění usnadňuje aplikace LEGO Builder se sledováním pokroku ve 3D. Uvnitř najdete celkem 569 dílků.
Set se začne prodávat 1. ledna za 2249 Kč.
Fotogalerie #3
Cobb Vanth a spídr
Se stavebnicí LEGO Star Wars inspirovanou Mandalorianem můžete znovu prožít napínavé souboje mezi Cobbem Vanthem a nájemným zabijákem Cadem Banem. Z kostek si postavíte detailní spídr, který nabízí sedadlo pro minifigurku, úložný prostor na doplňky a dokonce i ikonickou helmu Boba Fetta. Nechybí minifigurky obou protivníků – Cobb s tryskovým batohem a Cad Bane s dvojicí blasterů – takže akční bitva může vypuknout okamžitě.
Stavebnice je ideální dárek pro děti od 7 let, které milují Mandaloriana i Boba Fetta, a díky aplikaci LEGO Builder si mohou model jednoduše přibližovat, otáčet a postupně stavět. Uvnitř najdete 207 dílků.
Set se začne prodávat 1. ledna za 729 Kč.
Fotogalerie #4
Bitevní balíček obléhání Mandalore
Bitevní balíček obléhání Mandalore potěší každé dítě, které miluje svět Star Wars a chce si přehrát vlastní verzi slavného střetu z Klonových válek. V krabici najdete čtyři minifigurky – dvojici příslušníků mandalorianského super komanda a dva vojáky 332. legie – spolu s jejich výbavou, spídrem a malou barikádou. Doplňky i vystřelovače přímo vybízejí k akčnímu hraní a děti mohou zapojit i tryskové batohy pro útok ze vzduchu.
Stavebnice je vhodná pro fanoušky od 6 let, nabízí rychlé sestavení, které podporuje aplikace LEGO Builder, a se 116 dílky poslouží jako skvělý vstup do větší sbírky bitevních setů.
Set se začne prodávat 1. ledna za 479 Kč.
Fotogalerie #5
Groguova usedlost
Groguova usedlost je ideální první stavebnice LEGO Star Wars pro děti od 4 let, které chtějí vstoupit do světa Mandaloriana. Nabízí snadno sestavitelný model s pohyblivým Grogem, sorganskou žábou a drobnými doplňky inspirovanými seriálem – od ohniště až po modré makronky, z nichž jednu může Grogu „schovat do bříška“.
Katapult na žábu i jednoduchý obrázkový návod podporují samostatné hraní, přičemž aplikace LEGO Builder umožní malým stavitelům model přibližovat a otáčet. Díky 107 dílkům jde o perfektní dárek pro předškoláky a mladé fanoušky Star Wars.
Set se začne prodávat 1. ledna za 479 Kč.
Fotogalerie #6
Robotický oblek klonového šokového vojáka
Robotický oblek klonového šokového vojáka je ideální vstupní stavebnice LEGO Star Wars pro děti od 6 let, které si chtějí užít akční hraní i jednoduché stavění. Nabízí pohyblivou figurku obleku s kokpitem pro minifigurku, místem pro blasterovou pušku a vystřelovačem, takže může okamžitě vyrazit do boje.
Červeno-bílé provedení dodává obleku autentický vzhled a skvěle vynikne i na poličce. Stavebnice obsahuje 151 dílků a podporuje intuitivní stavění pomocí aplikace LEGO Builder, která umožní otáčet model a sledovat pokrok.
Set se začne prodávat 1. ledna za 369 Kč.
Fotogalerie #7
Mandalorian a Grogu a spídrová motorka
S touto stavebnicí Mandalorian a Grogu a spídrová motorka si děti od 6 let snadno připomenou akční scény z planety Tatooine. Model nabízí spídrovou motorku s místem pro Mandaloriana za řídítky a brašnou pro Grogua, nechybí ani blasterová puška připevněná na zadní část vozidla.
Stavebnice se rychle sestavuje, takže se malí fanoušci mohou ihned pustit do hry a vymýšlet vlastní dobrodružství. Aplikace LEGO Builder navíc usnadní stavění díky 3D návodu. Celkem 58 dílků.
Set se začne prodávat 1. ledna za 249 Kč.