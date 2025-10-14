LEGO představilo hned 4 nové Batman sety!

Dánský stavebnicový gigant LEGO se v posledních měsících skutečně činí. Takřka každý týden totiž odhalí nové sety, z nichž minimálně pár kousků stojí za pozornost ať už pro svou kreativitu, promyšlenost či provázanost s nejrůznějšími fanouškovskými světy. A právě to se stalo i nyní. LEGO totiž nadělilo fanouškům hned čtyři perfektní sety ze světa Batmana. A ve všech případech je rozhodně o co stát. Ostatně, posuďte sami.
Logo Batman
LEGO® DC Batman™: Logo Batman™ (76330) je skvělý dárek pro fanoušky superhrdinských stavebnic od 12 let a zároveň oslavou 20 let řady LEGO DC Batman. Tento sběratelský model nabízí ikonický Bat-Signál, 678 dílků a možnost vystavení na pevném podstavci nebo připevnění na zeď díky integrované podpěře. Součástí balení jsou dvě minifigurky Batmana – zlatá památeční a klasická, kterou lze umístit do otevíracího poklopu uprostřed modelu, připomínajícího dveře trezoru v Batmanově jeskyni, spolu se zlatou výroční mincí. Stavebnice je plná autentických doplňků z DC světa, které lze odnímat a přesouvat, včetně Batarangů a kladiva Harley Quinn™, a je postavená technikou greeblingu, která dodává detailní vzhled.
Digitální bonus ve formě zlaté postavy odemknutelné ve hře LEGO Batman – Legacy of the Dark Knight™ přes QR kód v návodu nabízí další zábavu. Model měří přes 23 cm na výšku, 36 cm na šířku a 9 cm do hloubky, a kromě samotného stavění podporuje interaktivní aplikaci LEGO Builder, která umožňuje sledovat postup stavby a model otáčet ve 3D, což je ideální pro fanoušky DC, LEGO a sběratelské dekorace. Cena tohoto setu je nastavena na 1999 Kč s tím, že do prodeje zamíří 1. března 2026.
Fotogalerie
Batman a Robin – Batmobil
LEGO® DC Batman™: Batman a Robin™ – Batmobil (76333) je sběratelský kousek určený pro kluky i holky od 9 let, který oslavuje 20 let řady LEGO DC Batman a přináší autentickou repliku slavného auta z filmu BATMAN A ROBIN™. Model obsahuje 272 dílků, minifigurku Batmana s látkovým pláštěm a pamětní zlatou minci, která se schovává pod odnímatelnou kapotou Batmobilu. Minifigurka Batmana pohodlně usedne do propracovaného kokpitu a celý model si lze vystavit na polici jako působivou dekoraci, nebo si připomenout akční scény z filmu při hraní.
Stavění usnadňuje aplikace LEGO Builder, která umožňuje digitálně sledovat postup, přibližovat a otáčet model ve 3D, takže stavba je zábavná a intuitivní. Jako bonus nabízí digitální odemknutí Batmobilu inspirovaného filmem a jeho zlaté varianty ve hře LEGO Batman – Legacy of the Dark Knight™ prostřednictvím QR kódu v návodu. Model měří přes 6 cm na výšku, 23 cm na délku a 7 cm na šířku, a kromě samotného hraní se hodí i jako sběratelská dekorace, která potěší každého fanouška Batmana. Cena setu je nastavena na 729 Kč, na pulty obchodů zamíří 1. března 2026.
Fotogalerie #2
Batman vs. Superman – Batmobil
LEGO® DC Batman™: Batman vs. Superman™ – Batmobil (76331) je sběratelská stavebnice určená pro kluky i holky od 9 let, která slaví 20. výročí řady LEGO DC Batman a přináší autentickou repliku vozidla z filmu BATMAN VS. SUPERMAN™. Model o 220 dílcích obsahuje minifigurku obrněného Batmana s látkovým pláštěm a pamětní zlatou minci zabudovanou přímo do kokpitu, kam se figurka pohodlně posadí. Batmobil je vybaven otevíracím kokpitem, předními světly znázorněnými grafickými samolepkami a nefunkčním předním vystřelovačem, takže nabízí realistický vzhled i možnost hraní akčních scén.
Stavění usnadňuje aplikace LEGO Builder, která umožňuje sledovat postup, přibližovat a otáčet model ve 3D, takže je stavba zábavná a intuitivní. Jako bonus lze digitálně odemknout Batmobil inspirovaný filmem a jeho zlatou variantu ve hře LEGO Batman – Legacy of the Dark Knight™ prostřednictvím QR kódu v návodu. Model měří přes 5 cm na výšku, 18 cm na délku a 10 cm na šířku a hodí se nejen k hraní, ale i jako sběratelská dekorace, která potěší každého fanouška Batmana. Cena setu je nastavena na 729 Kč, na pulty obchodů zamíří 1. března 2026.
Fotogalerie #3
Batmobil
LEGO® DC Batman™: Batman™ – Batmobil (76332) je sběratelská stavebnice pro kluky i holky od 9 let, která oslavuje 20 let řady LEGO DC Batman a přináší autentickou repliku ikonického auta z filmu z roku 2022. Model o 330 dílcích obsahuje minifigurku Batmana s látkovým pláštěm a pamětní zlatou minci ukrytou pod odnímatelnou kapotou, která umožňuje pohodlný přístup do propracovaného kokpitu. Batmobil je plný detailů, včetně odnímatelné střechy a samolepkami zdobených světel, takže skvěle vypadá jak při hraní akčních scén, tak jako sběratelská dekorace.
Stavění zpříjemňuje aplikace LEGO Builder, která umožňuje sledovat postup, přibližovat a otáčet modely ve 3D, což dětem usnadňuje stavbu a dává jistotu při každém kroku. Digitální bonus navíc odemyká Batmobil inspirovaný filmem a jeho zlatou variantu ve hře LEGO Batman – Legacy of the Dark Knight™ prostřednictvím QR kódu v návodu. Model měří přes 5 cm na výšku, 18 cm na délku a 8 cm na šířku, takže je ideální pro hraní i vystavení na polici. Cena setu je nastavena na 729 Kč, na pulty obchodů zamíří 1. března 2026.