LEGO představilo první 3 Pokémon sety! Vypadají skvěle, cena ale nepotěší

Jiří Filip
Pokud patříte mezi fanoušky stavebnice LEGO a zároveň vám odmala učaroval svět Pokémonů, pak by vás následující řádky mohly zaujmout víc, než čekáte. Právě na letošek má totiž LEGO chystat hned několik nových pokémoních setů, přičemž informace o jednom z nich už se dokonce stihly objevit na internetu.

Eevee

Pokud jste někdy trávili hodiny trénováním Pokémonů a Eevee vám přirostl k srdci, tahle stavebnice vám tyhle vzpomínky připomene v hmatatelné, trojrozměrné podobě. LEGO Pokémon Eevee (72151) je model, který cílí na dospělé fanoušky her i samotného Pokémon univerza a zároveň funguje jako milý a nepřehlédnutelný doplněk do pokoje či pracovny. Eevee tu dostal přesně ten výraz, který zná každý hráč – tedy roztomilý obličej, typický huňatý ocásek a uši, které ho okamžitě prozradí na první pohled.

Figurka není jen statická dekorace. Hlava i končetiny jsou pohyblivé, ocas si můžete nastavit podle chuti a polohovatelné jsou i uši, takže Eevee snadno naaranžujete do pozic, které působí živě a akčně, jako by byl každou chvíli připraven vyrazit do boje nebo na další dobrodružství. Právě tahle možnost si s modelem trochu pohrát dělá z celé stavebnice víc než jen další výstavní kousek na poličku.

Příjemným bonusem je i možnost stavět společně přes aplikaci LEGO Builder, což z ní dělá ideální záležitost pro páry nebo partu fanoušků Pokémonů. Každý totiž může skládat svou část na vlastním zařízení a výsledný model pak dát dohromady. Celek se skládá z 587 dílků a nabízí přesně ten typ stavitelského zážitku, který potěší jak herní nostalgiky, tak i ty, kteří si chtějí domů přidat něco hravého a přitom stylového. Set je nyní k předobjednaní za cenu 1479 Kč, do prodeje se dostane 27. února letošního roku. 

Pikachu

Na stejnou notu pak navazuje i stavebnice Pikachu a Pokébal (72152), která vás vezme zpátky k úplným začátkům, kdy jste poprvé vyrazili do boje s tímhle ikonickým elektrickým Pokémonem po svém boku. Výsledkem je výrazný výstavní model, který se perfektně hodí do herního koutku nebo pracovny a na první pohled dává jasně najevo, komu patří. Celá stavebnice je doslova nabitá drobnými pokémoními detaily, skládá se z úctyhodných 2 050 dílků a míří především na dospělé fanoušky, kteří mají slabost pro roztomilé, ale zároveň poctivě zpracované herní dekorace.

Pikachu tu září v typické žluté barvě s černými špičkami uší a červenými tvářičkami, které mu dodávají ten správný výraz. Potěší i možnost sestavit ocas ve variantě samce nebo samičky, takže si model můžete lehce přizpůsobit. Nechybí ani ikonické blesky symbolizující elektrickou energii a číslo 25 na výstavním podstavci, které v Pokédexu patří právě Pikachuovi. Figurka je navíc pohyblivá a můžete ji naaranžovat do dynamické bojové pozice při výskoku z otevřeného Pokébalu, případně Pokébal zavřít a nechat Pikachua v klidové, „odpočinkové“ pozici.

Samotné stavění pak zpříjemní aplikace LEGO Builder, ve které si můžete model přibližovat, otáčet a průběžně sledovat postup skládání. Díky tomu je celý proces přehlednější a o to víc si ho užijete, ať už stavíte sami, nebo si chcete tenhle návrat do světa Pokémonů vychutnat po částech. Set už je nyní k předobjednané za cenu 5099 Kč, do prodeje dorazí 27. února.

Vstoupit do galerie

Venusaur, Charizard a Blastoise 

A pokud už chcete jít opravdu až na samotný vrchol trenérské cesty, přichází na řadu stavebnice Venusaur, Charizard a Blastoise (72153), která působí jako pomyslné finále celého pokémoního dobrodružství. Tahle sada míří výhradně na dospělé fanoušky a vrací vás k momentům, kdy jste měli v ruce ty nejsilnější a nejikoničtější Pokémony vůbec. Travní, ohnivý a vodní typ tu stojí vedle sebe ve svých finálních podobách a společně připomínají ty opravdu mistrovské chvíle, kdy už jste přesně věděli, že jste se dostali na samotný vrchol.

Rozsahem jde o skutečně velkolepou stavebnici, která čítá 6 838 dílků a nabídne hned tři akční figurky. Venusaur zaujme pohyblivými nohami i liánami, Blastoise umožní nastavit hlavu, paže i vodní děla a Charizard dostal plně pohyblivá křídla, nohy, paže i hlavu, takže si s každou postavou můžete vyhrát do detailu. Nechybí ani malé skryté překvapení, které čeká na odhalení až v průběhu stavění a potěší každého, kdo má rád podobné drobnosti navíc.

Každého z Pokémonů můžete vystavit samostatně, nebo je umístit na společný podstavec složený z biomů pláže, džungle a sopky, které dokonale reprezentují jednotlivé typy a dohromady vytvářejí působivé bojiště. Celek tak funguje nejen jako připomínka spolupráce LEGO a Pokémon, ale i jako dominantní výstavní kousek, který si řekne o čestné místo v herním koutku. Samotné stavění pak opět usnadní aplikace LEGO Builder, ve které si modely zobrazíte ve 3D, otáčíte je ze všech stran a pohodlně sledujete postup, takže i tahle obří sada zůstává přehledná a radost z ní nekončí ani po posledním zacvaknutí kostky. A cena? Ta je též pomyslným vrcholem. Za tento set si totiž LEGO účtuje 16 499 Kč s tím, že si jej již lze předobjednat, do prodeje pak dorazí 27. února. 

A pozor! K předobjednávkám stavebnice LEGO® Pokémon™ Venusaur, Charizard a Blastoise (72153) vám navíc LEGO přibalí dárek ve formě stavebnicového kufříku se sbírkou odznaků oblasti Kanto, která funguje jako stylová pocta všem klíčovým soubojům, jimiž si každý trenér musel projít. Uvnitř vitríny najdete všech osm ikonických odznaků – Boulder, Cascade, Thunder, Rainbow, Soul, Marsh, Volcano a Earth – tedy symboly vítězství nad jednotlivými gym lídry, které pozná každý, kdo kdy Pokémony opravdu hrál. Odznaky můžete z vitríny vyjmout a vystavit samostatně, nebo je nechat bezpečně uložené uvnitř pouzdra, které je jištěné sponou ve tvaru Pokébalu. Celek se skládá z 312 dílků a funguje jako nenápadný, ale o to působivější výstavní kousek, který decentně ukáže, že vaše trenérské zkušenosti nejsou jen na papíře. A vzhledem k tomu, že tento setík nejde koupit, ale je k dispozici jen coby dárek k předobjednávce, je jasné, že na sekundárním trhu bude mít slušnou cenu. 

