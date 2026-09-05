iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max: Který se vyplatí koupit?

Pokud letos plánujete koupit to nejlepší z klasických iPhonů, budete se rozhodovat především mezi iPhonem 18 Pro a iPhonem 18 Pro Max. Apple oba modely představí už 9. září a přestože jejich kompletní specifikace zatím oficiálně neznáme, díky únikům a informacím z dodavatelského řetězce už máme poměrně slušnou představu o tom, v čem se budou lišit. A tentokrát možná nebude rozhodování jen o tom, zda chcete větší, nebo menší telefon. Dobrou zprávou je, že Apple podle všeho nebude mezi oběma modely dělat nějaké dramatické rozdíly ve výbavě. iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max mají dostat nový čip A20 Pro vyráběný 2nm technologií, upravený displej, menší Dynamic Island, nové fotoaparáty a pravděpodobně také vlastní modem Applu. Pokud tedy chcete menší Pro, neměli byste automaticky přicházet o zásadní funkce jen proto, že jste nesáhli po největším modelu.
Největší rozdíl? Pořád velikost
Tady Apple žádnou revoluci nechystá. iPhone 18 Pro má nabídnout 6,3″ displej, zatímco iPhone 18 Pro Max zůstane u 6,9″. Rozdíl 0,6″ možná na papíře nevypadá nijak dramaticky, při každodenním používání je ale obrovský. Pro Max je zkrátka pořádný kus telefonu a pokud jej nosíte v kapse nebo často používáte jednou rukou, menší Pro je výrazně pohodlnější. Naopak pokud na iPhonu sledujete videa, upravujete fotografie, hodně čtete nebo jej částečně používáte místo tabletu, větší displej Pro Maxu má své kouzlo. Tohle je ostatně rozdíl, který se mezi oběma modely příliš nemění ani mezi generacemi. Pro je praktičtější, Pro Max nabízí větší pracovní plochu. Letos se navíc mluví o tom, že Pro Max ještě trochu přibere. Důvodem však není samoúčelná změna konstrukce, ale něco, co podle mě většina uživatelů ráda přijme a to podstatně větší baterie.
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Právě baterie je zatím asi nejzajímavějším rozdílem mezi iPhonem 18 Pro a 18 Pro Max. Podle údajů, které se objevily v čínských regulatorních databázích, má mít americká verze iPhonu 18 Pro baterii s kapacitou okolo 4288 mAh. To proti předchozí generaci nepředstavuje žádný velký skok. U iPhonu 18 Pro Max je situace úplně jiná. U něj se objevuje kapacita až 5567 mAh, zatímco iPhone 17 Pro Max měl v odpovídající variantě 5088 mAh. Pokud se tato čísla potvrdí, bavíme se o téměř desetiprocentním nárůstu kapacity. A to už je rozdíl, který může být při používání skutečně znát. Do hry navíc vstupuje nový A20 Pro vyráběný 2nm procesem a úspornější LTPO+ displej. Obojí by mělo pomoci se spotřebou. Dokud Apple nezveřejní oficiální údaje o výdrži a telefony neprojdou reálnými testy, nemá smysl tvrdit, kolik hodin navíc Pro Max nabídne. Už teď ale vypadá jako jasná volba pro člověka, pro kterého je výdrž jednou z nejdůležitějších vlastností telefonu.
Stejné by to mělo být také u jedné z nejviditelnějších letošních změn. Apple má část technologie Face ID přesunout pod displej, díky čemuž se zmenší Dynamic Island. Neznamená to tedy, že výřez z displeje úplně zmizí, měl by ale zabírat méně místa než dnes. Také v tomto případě mají novinku dostat oba modely. Je však důležité uvést, že v případě iPhone 18 Pro Max bude menší dynamic island ještě umocněnější velkou plochou displeje okolo něj, kdy bude opticky vypadat Dynamic Island ještě menší, než ve skutečnosti je.
V minulosti Apple několikrát použil větší Pro Max také k tomu, aby mu dal fotografickou funkci, kterou menší Pro nedostal. Letos to podle současných informací vypadá spíš naopak a oba modely by si měly být fotograficky velmi podobné. Jednou z hlavních novinek má být variabilní clona hlavního 48Mpx fotoaparátu. iPhone by díky ní mohl fyzicky měnit množství světla dopadajícího na snímač a zároveň lépe pracovat s hloubkou ostrosti. Zatím se počítá s tím, že ji dostanou oba Pro modely, byť právě tohle je jedna z věcí, u které bych si raději počkal na samotné představení. V průběhu roku se totiž objevovaly protichůdné informace o tom, zda nebude některá z fotografických novinek vyhrazena pouze Pro Maxu. Pokud ale současné informace platí, neměl by letos platit argument „musím koupit Pro Max, protože chci nejlepší fotoaparát“. A to by byla pro zájemce o menší iPhone 18 Pro velmi dobrá zpráva.
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Výkon bude prakticky stejný
Tady bych při výběru vůbec nic neřešil. Oba telefony mají používat A20 Pro a očekává se také stejná kapacita operační paměti. Rozdíl ve výkonu mezi Pro a Pro Maxem proto při běžném používání prakticky nebude hrát roli. Mnohem zajímavější bude samotný A20 Pro. Má jít o první čip pro iPhone vyráběný 2nm procesem TSMC, od kterého se čeká nejen vyšší výkon, ale především lepší energetická efektivita. Apple má rovněž použít nové řešení pouzdření čipu, které integruje paměť těsněji k samotnému procesoru. Co to bude znamenat v praxi, zjistíme samozřejmě až po představení a prvních testech. Co však může hrát pro mnoho lidí stále roli a musím uznat, že mě to už začíná celkem vadit je fakt, že zatím co iPhone 18 Pro Max bude k dispozici v 2TB variantě, stejně jako tomu je u iPhone 17 Pro Max, tak u standarndí velikosti to není vůbec jisté. Apple bohužel nutí uživatele, kteří chtějí větší kapacitu paměti sáhnout také po celkově větším telefonu, což není věc, kterou bych já osobně chtěl, ale bohužel nemám možnost volby. Pokud by Apple nabídl iPhone 18 Pro s 2TB variantou, neváhám ani minutu a okamžitě jdu do ni.
Tak který vybrat?
Pokud se dosavadní informace potvrdí, rozhodování mezi iPhonem 18 Pro a iPhonem 18 Pro Max bude vlastně docela jednoduché. Jestli chcete co nejpohodlnější telefon do ruky a kapsy a zároveň nechcete přijít o výbavu řady Pro, vzal bych iPhone 18 Pro. Výkon, displej i fotoaparáty by měly být prakticky stejné a 6,3″ tělo je pro každodenní používání výrazně příjemnější. Jedinou výjimkou budou lidé, kteří mají rádi své fotografie a videa vždy u sebe, jako jsem přesně já a ti budou zřejmě muset sáhnout pro iPhone 18 Pro Max z důvodu 2 TB kapacity.
Samozřejmě zbývá ještě jedna věc, kterou zatím neznáme s jistotou je cena. Ta nakonec může celé rozhodování změnit. Pokud Apple nechá mezi oběma modely podobný cenový odstup jako v minulých letech, bude Pro Max dávat smysl hlavně těm, kteří jeho větší displej a baterii skutečně využijí. Připlácet jen proto, že jde o „nejlepší iPhone“, podle mě tentokrát příliš smyslu mít nebude. Definitivně jasno budeme mít 9. září. Jakmile Apple oba telefony představí, tento článek aktualizujeme o potvrzené rozdíly, ceny a kompletní specifikace.