Unikly detaily čipu A20 Pro pro iPhone 18 Pro. Apple chystá obrovský skok v propustnosti paměti i silnější GPU

Ačkoliv do představení iPhone 18 Pro zbývá už jen několik málo dní, příliv nejrůznějších úniků informací, které o tomto telefonu odhalují nejrůznější podrobnosti stále neustává, ba právě naopak. Díky novému úniku informací se totiž teď dozvídáme řadu podrobností o „srdci“ pro tento model – konkrétně tedy o čipu A20 Pro. Nový únik údajného schématu pájených spojů totiž odhaluje, jak by měl být čip uvnitř poskládaný a pokud jsou informace správné, Apple se letos výrazně zaměřil především na grafický výkon a propustnost paměti.
Únik pochází z čínské sociální sítě Weibo, přičemž jeho autor údajně zmapoval jednotlivé pájecí body čipu a zkombinoval je se snímky samotného čipu. Výsledkem je odhad rozložení jednotlivých částí A20 Pro, které dává poměrně jasný obrázek o tom, co nás v tomto směru čeká. Například CPU má zůstat šestijádrové s konfigurací dvou výkonných a čtyř úsporných jader. Mnohem zajímavější změna se ale odehrává u GPU. Zatímco A19 Pro totiž používá šestijádrové GPU, A20 Pro má nabídnout rovnou sedm grafických jader. Tím ale změny nekončí.
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Ještě větším skokem má projít paměťová sběrnice. A19 Pro používá 64bitové rozhraní, zatímco A20 Pro má přejít na 96bitové rozhraní pro LPDDR5X RAM, což jinými slovy znamená nárůst šířky paměťové sběrnice o 50 %, což by mělo výrazně zvýšit její propustnost. A jelikož právě GPU patří mezi části čipu, které dokážou vyšší propustnost velmi dobře využít, dává ve výsledku celý upgrade dokonalý smysl. Sedmé grafické jádro tak nemusí být zdaleka jediným důvodem, proč bude nový čip rychlejší.
Zvětšit se má ale také L2 cache úsporných CPU jader, a to ze současných 6 MB na 8 MB. Výkonná jádra si pak mají ponechat 16MB L2 cache. Velikost společné systémové cache sice zatím známá není, vzhledem k novému Neural Engine a obrazovému procesoru se ale podle zdroje její zmenšení neočekává. A20 Pro má navíc vznikat novým 2nm výrobním procesem TSMC. Předchozí úniky hovořily také o nové technologii pouzdření WMCM, která má mimo jiné pomoci s odvodem tepla. Samotný 2nm proces má proti předchozí generaci přinést až zhruba 15% zvýšení výkonu nebo přibližně 30% zlepšení efektivity, podle toho, jak Apple dostupný potenciál využije.
Co „hmatatelného“ veškeré změny v čipu přinesou uživatelům můžeme v tuto chvíli samozřejmě jen hádat, byť je jasné, že úspora energie a navýšení CPU výkonu se projeví na rychlosti a výdrži baterie. Od GPU bych pak osobně očekával pokrok například na poli mobilního hraní, kde by hry díky vyššímu grafickému výkonu mohly jednoduše vypadat a běžet celkově lépe. Nedivil bych se ale ani využití na poli AI, potažmo fotografie a videa. Ostatně, právě focení má být i letos u nové generace iPhone velmi důležitou záležitostí, takže by dávalo smysl, kdyby se na ni Apple připravil nejen foťákem jako takovým, ale i čipově. Vše se naštěstí dozvíme už příští středu.