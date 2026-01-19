Apple použije u iPhone 18 Pro a iPhone Fold zcela nový proces výroby čipu, který přinese extrémní energetickou úsporu

První skládací iPhone má podle nových informací mít stejnou klíčovou technologii jako očekávané letošní modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Analytik Jeff Pu ve své investorské zprávě uvádí, že všechna tři prémiová zařízení budou při podzimním představení vybavena zcela novým čipem A20 Pro. Čip A20 Pro má být vyráběn pomocí 2nm procesu N2 společnosti TSMC, což by mělo přinést až o 15 % vyšší výkon a přibližně o 30 % lepší energetickou účinnost ve srovnání s generací A19.
Významnou novinkou je také nasazení technologie Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM). Operační paměť má být integrována přímo na stejném waferu jako CPU, GPU a Neural Engine. A nikoli umístěna samostatně vedle čipu. Tento krok má přinést rychlejší zpracování úloh Apple Intelligence, nižší spotřebu energie a zároveň úsporu místa uvnitř zařízení, což je klíčové zejména u skládací konstrukce. Nový výrobní proces N2 navíc zavádí pokročilé SHPMIM kondenzátory, které zlepšují stabilitu napájení, snižují odpor a přispívají k vyššímu výkonu i delší výdrži baterie.
Podle dostupných informací budou mít modely iPhone 18 Pro a skládací iPhone shodně také 12 GB paměti LPDDR5, 48Mpx zadní fotoaparáty a nový modem Apple C2. Skládací iPhone má nabídnout knižní rozevírací konstrukci s vnitřním 7,8palcovým displejem, vnějším 5,5palcovým panelem, Touch ID a tloušťkou pouhých 4,5 mm v rozloženém stavu. Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o jeden z nejambicióznějších produktů Applu posledních let.