iPhone Fold má otevřít cestu tenčímu a jasnějšímu displeji. Dostane jej i iPhone Air 2

Okolo prvního ohebného iPhonu se v posledních měsících začíná šuškat čím dál víc a jak se zdá, půjde o opravdu zajímavý kousek hardwaru. To ostatně potvrzuje i nová zpráva asijského portálu The Elec, podle které by měl být iPhone Fold vůbec prvním zařízením Applu, které nasadí zcela novou generaci OLED panelů od Samsungu. Technologie nese označení CoE, tedy Color Filter on Encapsulation, a její přínos je na první pohled nenápadný, ale ve výsledku může znamenat výrazně tenčí a zároveň jasnější displej než doposud.
Klasické OLED panely totiž využívají polarizační vrstvu, která je umístěna nad samotným displejem a stará se o potlačení odlesků i lepší kontrast. Nevýhodou je však to, že polarizér pohlcuje část světla, které panel sám vyprodukuje. Jinými slovy, displej sice svítí, ale část energie se zbytečně „ztratí“ ještě dřív, než se dostane k vašim očím. To však mají CoE displeje změnit. Apple má podle zdrojů polarizační vrstvu zcela odstranit a barevný filtr aplikovat přímo na ochrannou zapouzdřovací vrstvu OLED panelu. Díky tomu by tak bylo na displeji méně vrstev, což by znamenalo tenčí konstrukci a hlavně vyšší jas bez nutnosti zvyšovat spotřebu energie. U skládacího iPhonu dává takové řešení obrovský smysl, protože každý ušetřený milimetr tloušťky hraje u tohoto typu zařízení klíčovou roli.
Podle The Elec plánuje Apple nasadit CoE právě nejprve do iPhonu Fold, který by se mohl objevit už koncem roku 2026. Teprve následně by se technologie měla rozšířit i do dalších modelů, konkrétně do iPhonu Air 2, jehož premiéra se nyní očekává v roce 2027. Ta měla být původně dřívější, nicméně slabší prodeje první generace iPhonu Air údajně vedly k přehodnocení plánů a odkladu celého projektu. Zajímavé je i to, že o osudu iPhonu Air 2 i samotném nasazení CoE má být definitivně rozhodnuto už ve třetím čtvrtletí letošního roku. Jinými slovy, Apple si nechává otevřená zadní vrátka a podle vývoje trhu se rozhodne, zda má smysl tuto technologii tlačit i do tenkého „Air“ modelu, nebo zůstane exkluzivitou skládacího iPhonu.
Pokud se tyto informace potvrdí, je jasné, že v následujících letech nás čeká další tichá, ale o to důležitější evoluce displejů. A i když iPhone Fold bude pro většinu uživatelů spíš technologickou zajímavostí než masovou záležitostí, právě on může ve výsledku započít velmi zajímavou displeuovou revoluci, ze které budou v dalších generacích těžit i běžné iPhony.