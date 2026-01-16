Apple prý vyřešil největší problém skládacích telefonů!

Přestože svět na první ohebný iPhone čeká již řadu let a to i přesto, že jeho příchod měl již podle celé řady analytiků a leakerů dávno proběhnout, zdá se, že se konečně začíná blýskat na lepší časy. Této novinky bychom se totiž měli dočkat už letos na podzim, přičemž nyní začínají z dodavatelského řetězce unikat první zajímavější zprávy. Původ těchto zpráv je přitom možná důležitější než jejich obsah. Jakmile totiž začnou prosakovat právě z dodavatelského řetězce, zpravidla je představení produktu víceméně jisté.
Nyní se podle čerstvého úniku z dodavatelského řetězce dozvídáme to, že má Apple u svého prvního skládacího iPhonu vsadit na kombinaci tekutého kovu a vylepšeného titanu, tedy materiálů, které dávají v kontextu skládací konstrukce až překvapivě dobrý smysl. S informací přišel leaker yeux1122 na korejské platformě Naver, který se odvolává na zdroj z oblasti materiálového vývoje. Podle něj má být klíčová část celého zařízení, tedy pant, vyrobena z takzvaného liquid metalu. Jde o amorfní kovový materiál, se kterým Apple experimentuje už více než patnáct let, ale zatím ho nikdy nenasadil ve větším měřítku u konstrukčně zásadních prvků.
Vztah Applu k liquid metalu sahá až do roku 2010, kdy firma uzavřela dohodu se společností Liquidmetal Technologies. Díky ní získala exkluzivní a časově neomezenou licenci na využití této technologie v oblasti spotřební elektroniky. V praxi se ale liquid metal dosud objevoval jen v drobnostech, typicky třeba v nástroji na vysunutí SIM karty u iPhonů a iPadů. Důvod byl prostý. Materiál je extrémně odolný, ale dlouho se nedařilo ho efektivně vyrábět ve velkých objemech pro složitější konstrukce.
Právě skládací zařízení ale dává jeho vlastnostem konečně plný smysl. Liquid metal totiž nemá klasickou krystalickou strukturu, díky čemuž je velmi pevný, nedeformuje se a zvládá opakované mechanické namáhání bez únavy materiálu. A právě tyto vlastnosti mají u pantu skládacího telefonu sehrát zásadní roli. Není proto náhoda, že se tento materiál opakovaně objevoval v patentech Applu zaměřených právě na panty a pohyblivé části.
Kromě pantu má Apple podle úniku sáhnout i po upravené titanové konstrukci těla zařízení. Titan sice už Apple používá několik generací, ale u skládacího iPhonu má jít o další evoluci samotné slitiny i výrobního procesu. Cílem má být vyšší pevnost při současném snížení hmotnosti, a to i přes větší rozměry zařízení. U skládacího telefonu je totiž práce s hmotností ještě citlivější než u klasického iPhonu, zejména kvůli rozložení váhy kolem pantu.
Pokud se tyto informace potvrdí, půjde už o čtvrtou generaci iPhonu s titanovým rámem, což Applu dává dostatek prostoru k ladění vlastností materiálu přesně podle jeho potřeb. Kombinace odlehčeného titanu a extrémně odolného liquid metalu by tak mohla být jedním z klíčových konstrukčních rozdílů oproti konkurenci, která často bojuje právě s dlouhodobou životností skládacích mechanismů.
Samotný skládací iPhone by se měl podle dosavadních spekulací představit už letos na podzim po boku iPhonů 18 Pro a 18 Pro Max. Mluví se o konstrukci „knižního typu“ s vnitřním displejem o velikosti zhruba 7,8“ a vnějším panelem s úhlopříčkou 5,5“. Ve hře je také displej bez viditelného přehybu, nový čip A20, modem C2 vlastní výroby, dvojice zadních fotoaparátů a návrat Touch ID. Je tedy rozhodně na co se těšit.