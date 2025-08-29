Apple si zajistil pro budoucí iPhone revoluční čipy! Vyzkoušíme si je už příští rok

Apple se podle nejnovějších zpráv připravuje na masivní vstup do éry 2nm čipů. Podle serveru DigiTimes si společnost zajistila téměř 50 % celé produkce připravované 2nm technologie od tchajwanského výrobce TSMC. Nové čipy A20 by měly debutovat v iPhonech 18 již v příštím roce.
Výroba 2nm čipů se rozjíždí
TSMC má výrobu nového procesu spustit již ve čtvrtém čtvrtletí 2025, a to v továrnách v Baoshanu a Kaohsiungu. Tyto výrobní závody byly budovány s cílem pokrýt právě poptávku po 2nm čipech. Za jeden wafer si TSMC údajně účtuje rekordních 30 000 dolarů, přesto je zájem enormní.
Apple má být hlavním odběratelem této technologie minimálně v prvních dvou letech. Ihned za ním následují Qualcomm, AMD, MediaTek, Broadcom a Intel. Do roku 2027 se pak mají připojit další technologičtí giganti jako NVIDIA, Google, Amazon (Annapurna), Marvell či Bitmain.
TSMC posiluje kapacity a ignoruje konkurenci
Zdroje uvádějí, že navzdory očekáváním některých analytiků Samsung a japonský Rapidus zatím nedokázali narušit dominanci TSMC. Výrobce pokračuje ve svém ambiciózním plánu a rozšiřuje měsíční výrobní kapacity kvůli extrémní poptávce nejen po 2nm, ale také již plně vyprodaných 4nm a 3nm čipech – ty jsou rezervovány až do konce roku 2026.
Apple se tak opět ukazuje jako klíčový zákazník a technologický tahoun při přechodu na další revoluční generaci mobilních procesorů. Díky tomu se očekává, že čipy A20 nabídnou výkonnostní i energetický skok, který posune laťku v mobilním světě ještě výš.