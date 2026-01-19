Apple už není číslo jedna! Za čipy TSMC musí bojovat i víc platit

Apple, který léta patřil mezi nejvýznamnější zákazníky tchajwanského výrobce čipů TSMC, se podle nové zprávy musí nově utkávat o výrobní kapacity a zároveň akceptovat vyšší ceny. Důvod? Obrovský nárůst poptávky po čipech pro umělou inteligenci, hlavně ze strany společností jako NVIDIA a AMD.
Podle reportéra Tima Culpana z Culpium navštívil generální ředitel TSMC CC Wei loni v srpnu Cupertino, kde informoval Apple o největším zdražení za poslední roky. Tim Cook a jeho tým prý tuto zprávu přijali bez většího odporu – firma byla na zdražení již nepřímo připravována v předešlých kvartálních výstupech TSMC.
Apple ztrácí své výsadní postavení
Horší zprávou však je, že Apple už možná není největším klientem TSMC. Kvůli náročnosti výroby GPU pro AI modely zabírají tyto čipy větší plochu na waferu, a tím snižují dostupné výrobní kapacity pro jiné klienty – včetně Applu. Společnost tak musí o výrobní sloty soupeřit, což by bylo před pár lety nemyslitelné.
Dopad to má i na očekávaný čip A20 pro iPhone 18. Podle dřívější zprávy China Times bude jeho výroba kvůli navýšeným cenám TSMC výrazně dražší. Apple tak údajně zvažuje i nové strategické partnerství s Intelem – ačkoliv kompletní přechod od TSMC není pravděpodobný, diverzifikace dodavatelského řetězce se zdá být klíčová. Pro koncové zákazníky může tento posun znamenat jediné – vyšší ceny. Pokud iPhone 18 výrazně podraží, právě TSMC a jeho prioritizace AI čipů může být jedním z hlavních důvodů.